Исполнитель роли Джона Марстона заверил фанатов, что анонс, связанный с Red Dead Redemption, уже на подходе

Роб Витхофф, актёр, подаривший голос Джону Марстону в серии Red Dead Redemption, на днях расставил точки над «i» по поводу слухов об анонсе, который, по мнению фанатов, мог бы быть связан с новой частью или некстген-версии Red Dead Redemption 2. Ранее Витхофф во время стрима обмолвился о «волнении перед предстоящим анонсом», чем вызвал бурю обсуждений в сети.

На YouTube он пояснил: «Я действительно жду кое-чего интересного, но, возможно, неумышленно ввёл людей в заблуждение, когда упомянул об анонсе, который ещё нельзя раскрывать».

После этого многие предположили, что речь может идти о воссоединении актёров Red Dead Redemption на National Gaming Expo в Тампе, запланированном на август. Но поскольку это событие было объявлено заранее, оно вряд ли связано с загадочным «анонсом».

Позже Витхофф добавил, что сам анонс пока отложен. «Он на подходе, — заверил он, — просто нужно подождать. Всё должно быть сделано правильно». Несмотря на неопределённость, актёр остался воодушевлён и пообещал, что ждать того стоит.

Пока официального подтверждения от Rockstar нет, фанатам остаётся лишь надеяться — и следить за новостями.