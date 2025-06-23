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Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.4 12 973 оценки

Исполнитель роли Джона Марстона заверил фанатов, что анонс, связанный с Red Dead Redemption, уже на подходе

butcher69 butcher69

Роб Витхофф, актёр, подаривший голос Джону Марстону в серии Red Dead Redemption, на днях расставил точки над «i» по поводу слухов об анонсе, который, по мнению фанатов, мог бы быть связан с новой частью или некстген-версии Red Dead Redemption 2. Ранее Витхофф во время стрима обмолвился о «волнении перед предстоящим анонсом», чем вызвал бурю обсуждений в сети.

Это было ожидаемо - актер Red Dead Redemption 2 извинился, что "возможно, ввел людей в заблуждение"

На YouTube он пояснил: «Я действительно жду кое-чего интересного, но, возможно, неумышленно ввёл людей в заблуждение, когда упомянул об анонсе, который ещё нельзя раскрывать».

Новости о якобы "некстген-обновление" Red Dead Redemption 2 оказались не столь захватывающими

После этого многие предположили, что речь может идти о воссоединении актёров Red Dead Redemption на National Gaming Expo в Тампе, запланированном на август. Но поскольку это событие было объявлено заранее, оно вряд ли связано с загадочным «анонсом».

Позже Витхофф добавил, что сам анонс пока отложен. «Он на подходе, — заверил он, — просто нужно подождать. Всё должно быть сделано правильно». Несмотря на неопределённость, актёр остался воодушевлён и пообещал, что ждать того стоит.

Пока официального подтверждения от Rockstar нет, фанатам остаётся лишь надеяться — и следить за новостями.

8
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Кей Овальд

Прогревают гоев. :)

2
hpi

На 150 баксов за делюкс.

4
Юрий Пенкин hpi

уже давно всё куплено за копейки на xbox в аргентине и турции

2
HoganHog

анонс пока отложен. «Он на подходе, — заверил он, — просто нужно подождать

1
Nereteresis

Лет 5...