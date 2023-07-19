Исполнителю роли Артура Моргана не нравятся видеоролики, в которых ИИ поет его голосом ©

ИИ развивается очень быстрыми темпами, и у него есть как сторонники, так и противники. Приятно смотреть ролики, в которых знаменитости и игровые персонажи разыгрывают сцены или поют "своим" голосом, сгенерированным ИИ, но у самих актеров есть проблемы с таким видом работ, о чем недавно стало известно. Роджер Кларк, озвучивающий Артура Моргана из Red Dead Redemption 2, решил вставить свои пять копеек, вернее, центов, по этому поводу.

В последнее время в сети появляется все больше видеороликов, в которых персонажи игр поют популярные песни. Среди них нет недостатка в творениях с использованием голоса Роджера Кларка. И сам актер, и его характерный тембр голоса легко узнаваемы, поэтому и попадают в ремейки по типу "Артур Морган поет ......".

Роджер Кларк неоднозначно относится к подобным работам. В одном из своих посланий он отвечает на комментарий одного из поклонников, который написал: "Держу пари, что Роджеру Кларку не очень нравятся все эти видео, где он поет". Актер сказал, что это правда, и назвал такую работу плагиатом, добавив при этом, что в последнее время все больше артистов восстают против использования искусственного интеллекта подобным образом.

Заключительную часть своей речи он адресовал создателям таких роликов, оснащенных искусственным интеллектом, и использовал слова, которые вполне могли бы подойти Артуру Моргану.

Если вы будете продолжать создавать подобную ерунду, обещаю, что скоро для вас не останется ничего, кроме этого.

Red Dead Redemption 2 пользуется огромной популярностью во всем мире, и в ее составе немало характерных персонажей. Поэтому неудивительно, что в роликах ИИ также используются голоса таких персонажей, как Датч, Джон и Мика.