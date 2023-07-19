Исполнителю роли Артура Моргана не нравятся видеоролики, в которых ИИ поет его голосом

ИИ развивается очень быстрыми темпами, и у него есть как сторонники, так и противники. Приятно смотреть ролики, в которых знаменитости и игровые персонажи разыгрывают сцены или поют "своим" голосом, сгенерированным ИИ, но у самих актеров есть проблемы с таким видом работ, о чем недавно стало известно. Роджер Кларк, озвучивающий Артура Моргана из Red Dead Redemption 2, решил вставить свои пять копеек, вернее, центов, по этому поводу.
В последнее время в сети появляется все больше видеороликов, в которых персонажи игр поют популярные песни. Среди них нет недостатка в творениях с использованием голоса Роджера Кларка. И сам актер, и его характерный тембр голоса легко узнаваемы, поэтому и попадают в ремейки по типу "Артур Морган поет ......".
Роджер Кларк неоднозначно относится к подобным работам. В одном из своих посланий он отвечает на комментарий одного из поклонников, который написал: "Держу пари, что Роджеру Кларку не очень нравятся все эти видео, где он поет". Актер сказал, что это правда, и назвал такую работу плагиатом, добавив при этом, что в последнее время все больше артистов восстают против использования искусственного интеллекта подобным образом.
Заключительную часть своей речи он адресовал создателям таких роликов, оснащенных искусственным интеллектом, и использовал слова, которые вполне могли бы подойти Артуру Моргану.
Если вы будете продолжать создавать подобную ерунду, обещаю, что скоро для вас не останется ничего, кроме этого.
Red Dead Redemption 2 пользуется огромной популярностью во всем мире, и в ее составе немало характерных персонажей. Поэтому неудивительно, что в роликах ИИ также используются голоса таких персонажей, как Датч, Джон и Мика.
если бы ИИ пел, а деньги давали первоисточнику голоса, тогда нравилось бы, ничего нового
Не, и в этом случае актер остался бы за бортом. Поет ведь не он, а Артур. Так что все деньги компании правообладателю бренда.
Так и должно быть. С каверами давно сделали такое. Поёшь чужую песню и включил рекламу? Отдай часть денег первоисточнику.
Тут дело не в песне а в плагиате голоса. Тебе бы понравилась если бы твой голос стал ненужн?
Он говорит о том что так за место людей все начнут озвучивать роботы неживые. Как вам такое будущее?
а какая разница? бухгалтера могут потерять работу из-за ИИ? инженеры? проектировщики? водители?
почему нужно ныть одному чуваку что из-за синтезатора его голоса мир должен всё прекратить и тормознуть научный прогресс? человек если не иди0т найдёт источники заработка, а не будет ныть, по принципу "раньше было лучше" без обоснования этого
Да но первоисточник тратил усилия и создал свой интеллектуальный продукт. Голос же никто не создавал. Сертификат или лицензию на него не получить.
Ему не нравится, что он с этого денег не имеет и не более а само "творчество" ИИ может и по душе.
Да нормальный голос у ИИ. Чё он ноет? Денег за это не получает потому что? А с фига ли ему платить? Поёт не он, поёт ИИ.
Я буду очень рад, если ИИ будут способны генерировать качественные голоса и больше не будет нужды платить огромные суммы актёрам озвучки. Это очень поможет, например, инди разработчикам. Больше игр будут озвучены на разные языки.
Ну станет востребованных актёров озвучки меньше и что? Пусть ищет другую работу - в чём проблема? Но это не значит, что актёры будут не нужны. ИИ никогда не заменить всех актёров озвучки. Актёры всегда будут нужны в любом случае. Просто платить актёрам станут меньше, потому что часть работы сможет делать ИИ. Что в этом плохого?
Это как с экскаваторами. Раньше котлован рыли тысяча человек, а сегодня 1 экскаватор и 1 человек роет. Востребованность людей с лопатами сократилась, но они всё равно нужны (особенно профессионалы, владеющие управлением экскаваторов и т.д.). Тоже самое будет и с актёрами озвучки. Не вижу в ИИ голоса вообще ничего плохого.
Значит по закону жанра, песен теперь будет больше)
Естественно, что у него есть проблемы. Ии ведь поет совершенно бесплатно, а актер ничего с этим поделать не может. Вот его и корёжит.
Его скорее корежит что воруют его голос, а не то что поёт. Вам хочется чтоб в будущем все озвучивал ИИ у которого не личности ничего нет?