Red Dead Redemption 2 26.10.2018
9.1 5 826 оценок

Исполнителю роли Артура Моргана не нравятся видеоролики, в которых ИИ поет его голосом

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butcher69
Новости

ИИ развивается очень быстрыми темпами, и у него есть как сторонники, так и противники. Приятно смотреть ролики, в которых знаменитости и игровые персонажи разыгрывают сцены или поют "своим" голосом, сгенерированным ИИ, но у самих актеров есть проблемы с таким видом работ, о чем недавно стало известно. Роджер Кларк, озвучивающий Артура Моргана из Red Dead Redemption 2, решил вставить свои пять копеек, вернее, центов, по этому поводу.

В последнее время в сети появляется все больше видеороликов, в которых персонажи игр поют популярные песни. Среди них нет недостатка в творениях с использованием голоса Роджера Кларка. И сам актер, и его характерный тембр голоса легко узнаваемы, поэтому и попадают в ремейки по типу "Артур Морган поет ......".

Роджер Кларк неоднозначно относится к подобным работам. В одном из своих посланий он отвечает на комментарий одного из поклонников, который написал: "Держу пари, что Роджеру Кларку не очень нравятся все эти видео, где он поет". Актер сказал, что это правда, и назвал такую работу плагиатом, добавив при этом, что в последнее время все больше артистов восстают против использования искусственного интеллекта подобным образом.

Заключительную часть своей речи он адресовал создателям таких роликов, оснащенных искусственным интеллектом, и использовал слова, которые вполне могли бы подойти Артуру Моргану.

Если вы будете продолжать создавать подобную ерунду, обещаю, что скоро для вас не останется ничего, кроме этого.

Red Dead Redemption 2 пользуется огромной популярностью во всем мире, и в ее составе немало характерных персонажей. Поэтому неудивительно, что в роликах ИИ также используются голоса таких персонажей, как Датч, Джон и Мика.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Niko71790

если бы ИИ пел, а деньги давали первоисточнику голоса, тогда нравилось бы, ничего нового

3
zzver1989

Не, и в этом случае актер остался бы за бортом. Поет ведь не он, а Артур. Так что все деньги компании правообладателю бренда.

-2
JustA_NiceGuy

Так и должно быть. С каверами давно сделали такое. Поёшь чужую песню и включил рекламу? Отдай часть денег первоисточнику.

-1
BubblySanto JustA_NiceGuy

Тут дело не в песне а в плагиате голоса. Тебе бы понравилась если бы твой голос стал ненужн?

Он говорит о том что так за место людей все начнут озвучивать роботы неживые. Как вам такое будущее?

0
Niko71790 BubblySanto

а какая разница? бухгалтера могут потерять работу из-за ИИ? инженеры? проектировщики? водители?
почему нужно ныть одному чуваку что из-за синтезатора его голоса мир должен всё прекратить и тормознуть научный прогресс? человек если не иди0т найдёт источники заработка, а не будет ныть, по принципу "раньше было лучше" без обоснования этого

1
zzver1989 JustA_NiceGuy

Да но первоисточник тратил усилия и создал свой интеллектуальный продукт. Голос же никто не создавал. Сертификат или лицензию на него не получить.

0
Umertviya

Ему не нравится, что он с этого денег не имеет и не более а само "творчество" ИИ может и по душе.

0
Janekste

Да нормальный голос у ИИ. Чё он ноет? Денег за это не получает потому что? А с фига ли ему платить? Поёт не он, поёт ИИ.

Я буду очень рад, если ИИ будут способны генерировать качественные голоса и больше не будет нужды платить огромные суммы актёрам озвучки. Это очень поможет, например, инди разработчикам. Больше игр будут озвучены на разные языки.

Если вы будете продолжать создавать подобную ерунду, обещаю, что скоро для вас не останется ничего, кроме этого.

Ну станет востребованных актёров озвучки меньше и что? Пусть ищет другую работу - в чём проблема? Но это не значит, что актёры будут не нужны. ИИ никогда не заменить всех актёров озвучки. Актёры всегда будут нужны в любом случае. Просто платить актёрам станут меньше, потому что часть работы сможет делать ИИ. Что в этом плохого?

Это как с экскаваторами. Раньше котлован рыли тысяча человек, а сегодня 1 экскаватор и 1 человек роет. Востребованность людей с лопатами сократилась, но они всё равно нужны (особенно профессионалы, владеющие управлением экскаваторов и т.д.). Тоже самое будет и с актёрами озвучки. Не вижу в ИИ голоса вообще ничего плохого.

0
-zotik-

Значит по закону жанра, песен теперь будет больше)

-2
zzver1989

Естественно, что у него есть проблемы. Ии ведь поет совершенно бесплатно, а актер ничего с этим поделать не может. Вот его и корёжит.

-3
BubblySanto

Его скорее корежит что воруют его голос, а не то что поёт. Вам хочется чтоб в будущем все озвучивал ИИ у которого не личности ничего нет?

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