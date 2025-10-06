Известный инсайдер уверен, что версии Red Dead Redemption 2 для PS5, Xbox Series и Switch 2 существуют

В сети появилось очередное подтверждение слухов о переиздании Red Dead Redemption 2. Известный инсайдер NateTheHate заявил, что обновлённая версия игры действительно существует и готовится к выходу на Switch 2, а также на PlayStation 5 и Xbox Series S|X. По его словам, проект находится в разработке, однако никаких данных о сроках релиза пока нет.

В социальных сетях инсайдеру задали вопрос: "Вы абсолютно уверены, что обновления RDR2 для Switch 2/Gen 9 существуют? Впереди октябрь и ноябрь, после чего, вероятно, полным ходом пойдёт маркетинг GTA". На что он ответил:

Да, они существуют. У меня нет информации о сроках выхода.

Подобные слухи ходят уже давно, и ранее их упоминали и другие источники. Теперь, когда информацию подтверждают сразу несколько людей, вероятность того, что Rockstar готовит переиздание, выглядит всё более высокой. Остаётся лишь ждать официального анонса.