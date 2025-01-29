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Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.3 11 574 оценки

Мобильные процессоры выходят на новый уровень: Red Dead Redemption 2 запустили на Snapdragon 8 Elite

butcher69
Новости

Энтузиасты сумели запустить Red Dead Redemption 2 на устройстве с Snapdragon 8 Elite, используя эмулятор Winlator. Однако даже при сниженных настройках графики стабильных 60 FPS достичь не удалось.

Поскольку RDR2 официально не поддерживается на Android, её запуск через эмулятор приводит к дополнительным потерям производительности. Тем не менее, новый флагманский процессор Qualcomm справился с задачей, демонстрируя приемлемый FPS.

Видео подтверждает, что Snapdragon 8 Elite способен работать даже с самыми требовательными AAA-играми.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Lazy Mutton

Прямо просится полноценный порт The Witcher 3 на телефоны)

5
unshane

Разве что на айос. На ведро никто ничего портировать не будет

-5
alexanderfox

Да и так можно играть через эмулятор на Snapdragon'е 8 elite,на ютубе видосы есть как в Ведьмака 3 играют .И GTA 5 запускает, полностью играбельно.

2
Rorschach93 unshane

что ты несёшь, айос слабое дорогое овно

0
askazanov

Ну вот теперь хоть какое то будет объяснение для большой мощности смартфонов)))

2
Федя Кочегар

Ничё себе . Мобильные телефоны мощнее ПК у 60% пользователей

0
Mazaxati

Как по мне если мобильный проц запустит игру для пк до 2012 года хотя бы на средних настройках без лагов это уже пздц как круто... с rdr2 небось для такого теста возились много народу для хорошего маркетингового видео кторое мы наблюдаем?

0
HubertJFarnsworth

Лучше бы сделали какой нибудь патч, чтоб спасти Артура...блин!!)

0
yurik111

Если так пойдет то вскоре arm архитектура заменит x86(хотя бы в настольных пк). Есть ряд существенных плюсов, это компактность, тепловыделение и энергоэффективность.

0
Jarvis666
Однако даже при сниженных настройках графики стабильных 60 FPS достичь не удалось.

Новый уровень? Да по моему всё тот же))

-1