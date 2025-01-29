Мобильные процессоры выходят на новый уровень: Red Dead Redemption 2 запустили на Snapdragon 8 Elite

Энтузиасты сумели запустить Red Dead Redemption 2 на устройстве с Snapdragon 8 Elite, используя эмулятор Winlator. Однако даже при сниженных настройках графики стабильных 60 FPS достичь не удалось.
Поскольку RDR2 официально не поддерживается на Android, её запуск через эмулятор приводит к дополнительным потерям производительности. Тем не менее, новый флагманский процессор Qualcomm справился с задачей, демонстрируя приемлемый FPS.
Видео подтверждает, что Snapdragon 8 Elite способен работать даже с самыми требовательными AAA-играми.
Прямо просится полноценный порт The Witcher 3 на телефоны)
Разве что на айос. На ведро никто ничего портировать не будет
Да и так можно играть через эмулятор на Snapdragon'е 8 elite,на ютубе видосы есть как в Ведьмака 3 играют .И GTA 5 запускает, полностью играбельно.
что ты несёшь, айос слабое дорогое овно
Ну вот теперь хоть какое то будет объяснение для большой мощности смартфонов)))
Ничё себе . Мобильные телефоны мощнее ПК у 60% пользователей
Как по мне если мобильный проц запустит игру для пк до 2012 года хотя бы на средних настройках без лагов это уже пздц как круто... с rdr2 небось для такого теста возились много народу для хорошего маркетингового видео кторое мы наблюдаем?
Лучше бы сделали какой нибудь патч, чтоб спасти Артура...блин!!)
Если так пойдет то вскоре arm архитектура заменит x86(хотя бы в настольных пк). Есть ряд существенных плюсов, это компактность, тепловыделение и энергоэффективность.
Новый уровень? Да по моему всё тот же))