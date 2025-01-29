Мобильные процессоры выходят на новый уровень: Red Dead Redemption 2 запустили на Snapdragon 8 Elite

Энтузиасты сумели запустить Red Dead Redemption 2 на устройстве с Snapdragon 8 Elite, используя эмулятор Winlator. Однако даже при сниженных настройках графики стабильных 60 FPS достичь не удалось.

Поскольку RDR2 официально не поддерживается на Android, её запуск через эмулятор приводит к дополнительным потерям производительности. Тем не менее, новый флагманский процессор Qualcomm справился с задачей, демонстрируя приемлемый FPS.

Видео подтверждает, что Snapdragon 8 Elite способен работать даже с самыми требовательными AAA-играми.