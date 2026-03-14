Мод для Red Dead Redemption 2 полностью перерабатывает Внутренние земли и район Нижней реки Дакота

Моддер «TheUniqueRaptor» выпустил новую модификацию для Red Dead Redemption 2, которая полностью перерабатывает Внутренние земли и район Нижней реки Дакота.

Utah Heartlands 2.0 добавляет новые камни и цвета почвы во Внутренние земли и Каньон. Также добавляются новые виды травы, новые цвета листвы и сосны Пондероза в Восточные Гризли.

Чтобы продемонстрировать модификацию, TheUniqueRaptor поделился трейлером. Он даст вам представление о том, что привносит эта модификация.

Заинтересованные могут скачать его по этой ссылке. Поскольку этот мод перерабатывает игровые локации, он может быть несовместим с HD-текстурным пакетом, который мы публиковали ранее.