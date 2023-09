Мод Frame Generation для RDR 2 от PureDark взломали, на очереди TLOU: Part 1 ©

Вчера взломщик Seeburschbanause с одного небезызвестного сайта взломал мод для Starfield добавляющий Frame Generation для видеокарт RTX 4000 серии от моддера PureDark.

Сегодня он решил взяться за аналогичный мод для RDR 2. По его словам данный мод был защищён аналогичной защитой VMProtect + Custom.

Судя по всему, его следующей целью станет мод для The Last of Us: Part 1, однако он сказал, что в моде для этой игры используется немного изменённая система выдачи лицензии и это займёт больше времени.

Судя по тому, что взломам модов от PureDark уже создали собственную тему - его "бизнес" теперь будет не таким успешным.