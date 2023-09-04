Мод Frame Generation для RDR 2 от PureDark взломали, на очереди TLOU: Part 1

Вчера взломщик Seeburschbanause с одного небезызвестного сайта взломал мод для Starfield добавляющий Frame Generation для видеокарт RTX 4000 серии от моддера PureDark.
Сегодня он решил взяться за аналогичный мод для RDR 2. По его словам данный мод был защищён аналогичной защитой VMProtect + Custom.
Судя по всему, его следующей целью станет мод для The Last of Us: Part 1, однако он сказал, что в моде для этой игры используется немного изменённая система выдачи лицензии и это займёт больше времени.
Судя по тому, что взломам модов от PureDark уже создали собственную тему - его "бизнес" теперь будет не таким успешным.
За платные моды вообще расстреливать надо !
В идеале в суд тащить, ибо коммерческое использование чужого ip.
Ну или так, тоже вариант.
Если бы. Автор мода охренел и юзает дыры в законе. Он не предоставляет ничего из чужого IP, даже библиотеку DLSS тебе надо скачивать вручную из интернета, в архиве мода идёт только инжектор для игры, т.е. формально это просто программа, сама по себе бесполезная, плюс там дыра в патреоне идёт, что все донаты являются пожертвованиями, т.е. чисто юридически не подкопаться, ты не покупаешь мод, а просто "даришь" эти деньги автору.
Мод сам по себе уже не фэйр юз.
Потому что "защищать" можно действительно качественные и обширные моды, в которые были вложены труды и средства, если уж на то пошло. А стричь деньги за одну простую функцию должно быть стыдно
Робин Гуд современности. Правильно платные подобные моды это нонсенс.
ну ,чувакака жестко приземлили,оно и правильно....Даже редактировать не буду:)
Потому что делиться надо)))
Туда этих барыг недоделанных.
Шлюхи есть?