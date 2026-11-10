Мод Reality Redemption 2 добавляет аппаратную трассировку лучей в Red Dead Redemption 2

Моддер под ником «BadassBaboon» выпустил модификацию Reality Redemption 2, которая внедряет в Red Dead Redemption 2 аппаратную трассировку лучей (Ray Tracing). Цель этого мода — заметно улучшить визуальную составляющую вестерна от студии Rockstar.

Если вдаваться в подробности, мод добавляет глобальное освещение на основе трассировки лучей с поддержкой до трёх отражений света. Также внедрены технологии трассировки лучей для создания теней и фонового затенения. Кроме того, отражения на воде — как плоские, так и экранные — становятся более чёткими и детализированными.

Пользователи могут гибко настраивать работу новых эффектов: например, увеличить количество отражений света, отрегулировать интенсивность и цвет глобального освещения, а также включать или отключать отдельные функции.

К сожалению, автор мода не предоставил видеосравнение «до» и «после», однако поделился несколькими скриншотами, демонстрирующими новые эффекты трассировки лучей. Их можно найти в конце статьи.