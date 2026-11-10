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Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.4 15 184 оценки

Мод Reality Redemption 2 добавляет аппаратную трассировку лучей в Red Dead Redemption 2

monk70 monk70

Моддер под ником «BadassBaboon» выпустил модификацию Reality Redemption 2, которая внедряет в Red Dead Redemption 2 аппаратную трассировку лучей (Ray Tracing). Цель этого мода — заметно улучшить визуальную составляющую вестерна от студии Rockstar.

Red Dead Redemption 2 "Reality Redemption 2 - трассировка лучей и улучшенные отражения"

Если вдаваться в подробности, мод добавляет глобальное освещение на основе трассировки лучей с поддержкой до трёх отражений света. Также внедрены технологии трассировки лучей для создания теней и фонового затенения. Кроме того, отражения на воде — как плоские, так и экранные — становятся более чёткими и детализированными.

Пользователи могут гибко настраивать работу новых эффектов: например, увеличить количество отражений света, отрегулировать интенсивность и цвет глобального освещения, а также включать или отключать отдельные функции.

К сожалению, автор мода не предоставил видеосравнение «до» и «после», однако поделился несколькими скриншотами, демонстрирующими новые эффекты трассировки лучей. Их можно найти в конце статьи.

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ПК 213
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Комментарии:  18
Ваш комментарий
SERGEY-SP

Там и без трассировки всё шикарно !