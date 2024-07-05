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Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.3 9 696 оценок

Моддер перенес всех лис, волков, медведей, аллигаторов, бизонов и кабанов из Red Dead Online в Red Dead Redemption 2

monk70
Новости

Не секрет, что Rockstar добавила в Red Dead Redemption 2 некоторых животных, которых можно найти только в сетевом режиме. По неизвестным причинам эти животные присутствуют только в Red Dead Online, и их нельзя найти в однопользовательском режиме. Моддер PlayRedThenStayDead решил перенести многих из этих животных в сюжетный режим, сделав дикую природу игры более разнообразной и захватывающей.

Прямо сейчас моддер выпустил семь пакетов модов, которые охватывают лис, кабанов, бизонов, волков, пантер и других животных. У всех этих животных есть рабочие анимации снятия шкур с правильным окрасом.

Вы можете скачать эти моды по вышеупомянутым ссылкам. Однако учтите, что вам также понадобится Online Content Unlocker. В противном случае вы не сможете их использовать.

16
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
kolinmah

Я когда играл в RDR2, мне на зверушек вообще было как-то пофиг)

4
ValSpain

а на процесс стройки города? или не замечал и пофиг?)

0
kolinmah ValSpain

При чем здесь строка города? Не понял.

1
FireShow3500

Лол, я на прошлой неделе до прошёл игру на латину

0