Моддеры вернули вырезанные Rockstar Games события в Red Dead Redemption 2, сделав мир игры ещё более живым

Моддеры DickHertz и Tuffy выпустили новую модификацию A Dynamic World для Red Dead Redemption 2.

Она восстанавливает множество скрытых элементов, оставленных разработчиками в коде игры, но отключенных в финальной версии. Некоторые функции были доработаны самими моддерами, но большая часть - это оригинальные наработки самой Rockstar Games.

Благодаря моду мир игры становится заметно более живым. Например, порт Блэкуотера начинает полноценно функционировать: в будние дни туда поступают грузы и лошади, а по выходным прибывают туристы, а художественная галерея Сен-Дени теперь открыта для посетителей круглосуточно.

Кроме того, поместья Бронгт и Брейтуэйт можно исследовать в свободном режиме, проникая туда как скрытно, так и с боем. В Ван-Хорне каждую ночь, кроме воскресенья, загорается маяк, а мэр Сен-Дени устраивает вечеринки по субботам. В Валентайне по выходным вывешивают праздничные флаги, а в Ван-Хорне к 1907 году появляется подвесной мост.