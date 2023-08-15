Модификация для Red Dead Redemption 2 восстанавливает вырезанные реплики и ругательства ©

Пользователь roastedflamingo выпустил новую модификацию для игры Red Dead Redemption 2, восстанавливающую вырезанный оскорбления и различные реплики игрока.

Если говорить более подробно, то этот мод в значительной степени вдохновлен старой модификацией Cut Dialogue Restoration и Enhancement. Для тех, кто не знает, Cut Dialogue Restoration and Enhancement восстанавливает множество вырезанных диалогов, причем новые диалоги полностью анимированы и работают точно так же, как стандартные реплики.

Cut Dialogue Enhanced, по сути, расширяет возможности этого мода, восстанавливая все боевые насмешки и реплики, которые не были включены, например, диалоги при покупке предметов, начале боя, попадании пули в персонажа, победе в бою, покупке одежды и т.д.

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