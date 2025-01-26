На фоне последней распродажи игроки массово вернулись в RDR 2 - игре почти удалось побить пиковый онлайн в Steam

Сейчас в магазине Steam проходит распродажа от компании Rockstar Games, в рамках которой Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition получила максимальную скидку в размере 80% за всё время:

На фоне проходящей распродажи игра смогла привлечь как новых, так и старых пользователей: согласно сервису SteamDB в последние сутки онлайн у Red Dead Redemption 2 в Steam сильно вырос и достиг 70890 игроков.

К сожалению, Red Dead Redemption 2 немного не хватило до обновления рекорда: текущий пиковый онлайн удержался и составляет 77655 человек. Тем не менее, есть вероятность, что сегодня игрокам все-таки удастся побить его. В любом случае: 70 тысяч игроков спустя 5 лет после релиза PC-версии - крайне впечатляющая цифра, которая показывает любовь игроков к шедевру от Rockstar Games.