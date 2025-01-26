На фоне последней распродажи игроки массово вернулись в RDR 2 - игре почти удалось побить пиковый онлайн в Steam

Сейчас в магазине Steam проходит распродажа от компании Rockstar Games, в рамках которой Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition получила максимальную скидку в размере 80% за всё время:
На фоне проходящей распродажи игра смогла привлечь как новых, так и старых пользователей: согласно сервису SteamDB в последние сутки онлайн у Red Dead Redemption 2 в Steam сильно вырос и достиг 70890 игроков.
К сожалению, Red Dead Redemption 2 немного не хватило до обновления рекорда: текущий пиковый онлайн удержался и составляет 77655 человек. Тем не менее, есть вероятность, что сегодня игрокам все-таки удастся побить его. В любом случае: 70 тысяч игроков спустя 5 лет после релиза PC-версии - крайне впечатляющая цифра, которая показывает любовь игроков к шедевру от Rockstar Games.
Это не скидка это большой на#б, до выхода 1 части на рс на нее действовала скидка 900 рублей зимней распродажи 2 года назад. С каких это пор товар считается скидкой на повышенный ценник. Маркетологов нужно как в Шурике закатать паркет и прутом нагнать по жопке. Так обманывать население хотя если стадо скупается на этот явный потребительский обман че их жалеть.
сейчас бы в мире где властвует обман и коварство ожидать честности от самых отъявленных обманщиков, чья профессия и есть обман)
Стоит посмотреть как игроки покупают посредственный товар из года в год, то издатели просекли что у нынешних потреблядей память как у рыбки то они могут как угодно продавать свою хрень а издатели так и рады втюхивать свою фигню.
Подожди, скидка закончится и покупай по нормальной цене раз тебе мерещится обман
Если ты не мониторишь цены то тебе ничего не должно мерещится разьве не так.
Ясен пень, игра за 830р продаётся.
А будь там летающие кони с самонаводящимся навозом - онлайн был бы выше.
Эх, жаль они для российских игроков не хотят продавать свои игры, я бы её и на ПК купил с такой шикарной скидкой.
Так в чем проблема купить ее на каком нибудь сайте по продаже игр? Условно там Плати Маркет и тд
Тебя зелёный магазин заждался, вообще не стоит поощрять take to. Эпик стор раздавали gta 5 прошло пару лет, а я забыл какую почту привязал для social club, прихожу к ним тех поддержку говорю им, меня не впускает через ваш #бучий лаунчер. Они тупо просят предоставить им все чеки квитанции ID всего чего только существует. Конечном итоге отказывают убрать почту ссылаясь на не достаточно доказательств как владельца. Я понял что это контора п#дарасов. У них банально чат бот отвечает на все запросы.
А нихрена подобного, пока стиме идет скидка на распродажи игр, на этих сторонних сайтах игру продают за фулл прайс. Вообще не рекомендую там приобретать.
Ну не знаю, вчера приобрел на Плати маркет за 900 с копейкой, так что скидки учитываются на подобных сайтах, просто надо смотреть на каком будет выгоднее. А на счет зеленого магазина, то там нет онлайна, а RDR2 есть не плохой RDO, ради него и покупал
За слова отвечаешь?