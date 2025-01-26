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Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.3 11 528 оценок

На фоне последней распродажи игроки массово вернулись в RDR 2 - игре почти удалось побить пиковый онлайн в Steam

AceTheKing
Новости

Сейчас в магазине Steam проходит распродажа от компании Rockstar Games, в рамках которой Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition получила максимальную скидку в размере 80% за всё время:

В Steam началась распродажа игр Rockstar - Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition получила новую максимальную скидку

На фоне проходящей распродажи игра смогла привлечь как новых, так и старых пользователей: согласно сервису SteamDB в последние сутки онлайн у Red Dead Redemption 2 в Steam сильно вырос и достиг 70890 игроков.

К сожалению, Red Dead Redemption 2 немного не хватило до обновления рекорда: текущий пиковый онлайн удержался и составляет 77655 человек. Тем не менее, есть вероятность, что сегодня игрокам все-таки удастся побить его. В любом случае: 70 тысяч игроков спустя 5 лет после релиза PC-версии - крайне впечатляющая цифра, которая показывает любовь игроков к шедевру от Rockstar Games.

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Комментарии: 22
Ваш комментарий
User_200

Это не скидка это большой на#б, до выхода 1 части на рс на нее действовала скидка 900 рублей зимней распродажи 2 года назад. С каких это пор товар считается скидкой на повышенный ценник. Маркетологов нужно как в Шурике закатать паркет и прутом нагнать по жопке. Так обманывать население хотя если стадо скупается на этот явный потребительский обман че их жалеть.

8
Темный-Властелин

сейчас бы в мире где властвует обман и коварство ожидать честности от самых отъявленных обманщиков, чья профессия и есть обман)

3
TheLokich

Стоит посмотреть как игроки покупают посредственный товар из года в год, то издатели просекли что у нынешних потреблядей память как у рыбки то они могут как угодно продавать свою хрень а издатели так и рады втюхивать свою фигню.

-4
ALUCARD007

Подожди, скидка закончится и покупай по нормальной цене раз тебе мерещится обман

0
User_200 ALUCARD007

Если ты не мониторишь цены то тебе ничего не должно мерещится разьве не так.

0
Scorpion_GamePlay

Ясен пень, игра за 830р продаётся.

1
spaMER_ID

А будь там летающие кони с самонаводящимся навозом - онлайн был бы выше.

0
Papa Joe

Эх, жаль они для российских игроков не хотят продавать свои игры, я бы её и на ПК купил с такой шикарной скидкой.

-1
АФОГND4ШИЗМ

Так в чем проблема купить ее на каком нибудь сайте по продаже игр? Условно там Плати Маркет и тд

-6
User_200

Тебя зелёный магазин заждался, вообще не стоит поощрять take to. Эпик стор раздавали gta 5 прошло пару лет, а я забыл какую почту привязал для social club, прихожу к ним тех поддержку говорю им, меня не впускает через ваш #бучий лаунчер. Они тупо просят предоставить им все чеки квитанции ID всего чего только существует. Конечном итоге отказывают убрать почту ссылаясь на не достаточно доказательств как владельца. Я понял что это контора п#дарасов. У них банально чат бот отвечает на все запросы.

1
User_200 АФОГND4ШИЗМ

А нихрена подобного, пока стиме идет скидка на распродажи игр, на этих сторонних сайтах игру продают за фулл прайс. Вообще не рекомендую там приобретать.

4
АФОГND4ШИЗМ User_200

Ну не знаю, вчера приобрел на Плати маркет за 900 с копейкой, так что скидки учитываются на подобных сайтах, просто надо смотреть на каком будет выгоднее. А на счет зеленого магазина, то там нет онлайна, а RDR2 есть не плохой RDO, ради него и покупал

1
Котян Сутоевич User_200

За слова отвечаешь?

-1