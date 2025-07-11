На сайте поддержки Rockstar появилась опция "Онлайн-миграции" для Red Dead Redemption 2

Фанаты уже давно просят Rockstar Games выпустить некстген-версию Red Dead Redemption 2, и последние новости говорят о том, что студия наконец-то готова исполнить это желание.

На сайте Rockstar Games в разделе «Поддержка» теперь есть вкладка «Онлайн-миграция» для Red Dead Redemption 2. Это очень важно, поскольку аналогичная система использовалась для миграции аккаунтов GTA Online, поскольку игра получала разные версии на разных поколениях консолей.

По сути, эта опция должна позволить фанатам перенести существующих персонажей и сохранения в новую версию игры. Поскольку Red Dead Redemption 2 на данный момент имеет единственную версию для консолей, вероятно, это может означать, что в планах - выпуск совершенно новой версии.

Red Dead Redemption 2 остро нуждается в 60FPS, в поддержке более высокого разрешения, в более быстрой загрузке и во многом другом на PS5 и Xbox Series S|X. Похоже, что анонс обновления для текущего поколения консолей уже не за горами.