Надёжный инсайдер подтверждает, что Red Dead Redemption 2 получит некст-ген обновление и порт на Switch 2

Надежный инсайдер Nate the Hate подтвердил, что давно ожидаемое некст-ген обновление для Red Dead Redemption 2 реально, как и порт на Switch 2. Лучше всего то, что оба запланированы на этот год.

В последнем выпуске своего подкаста соведущий Nate the Hate поделился идеями о том, что может появиться на презентации Xbox/Summer Game Fest, и упомянул все слухи о Red Dead Redemption 2. Nate the Hate сказал следующее:

Итак, я прокомментирую эти слухи: это правда, Red Dead Redemption 2 получит обновление для следующего поколения, и игра выйдет на Nintendo Switch 2 в конце этого года.

Nate the Hate продолжил, сказав, что на самом деле он собирался отложить эту информацию до тех пор, пока не придет время сделать видео с прогнозами Nintendo Direct, так как «я чувствую, что Nintendo хотела бы видеть эту игру в качестве своего рода хедлайнера».

Его соведущий высказал идею о том, что обновление и порт выйдут в эти праздники, на что Nate ответил:

Да, как мне сказали, это должно произойти через несколько месяцев после запуска Switch 2, так что я думаю, может быть, в конце лета, начале осени.