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Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.4 12 796 оценок

Надёжный инсайдер подтверждает, что Red Dead Redemption 2 получит некст-ген обновление и порт на Switch 2

monk70 monk70

Надежный инсайдер Nate the Hate подтвердил, что давно ожидаемое некст-ген обновление для Red Dead Redemption 2 реально, как и порт на Switch 2. Лучше всего то, что оба запланированы на этот год.

В последнем выпуске своего подкаста соведущий Nate the Hate поделился идеями о том, что может появиться на презентации Xbox/Summer Game Fest, и упомянул все слухи о Red Dead Redemption 2. Nate the Hate сказал следующее:

Итак, я прокомментирую эти слухи: это правда, Red Dead Redemption 2 получит обновление для следующего поколения, и игра выйдет на Nintendo Switch 2 в конце этого года.

Nate the Hate продолжил, сказав, что на самом деле он собирался отложить эту информацию до тех пор, пока не придет время сделать видео с прогнозами Nintendo Direct, так как «я чувствую, что Nintendo хотела бы видеть эту игру в качестве своего рода хедлайнера».

Его соведущий высказал идею о том, что обновление и порт выйдут в эти праздники, на что Nate ответил:

Да, как мне сказали, это должно произойти через несколько месяцев после запуска Switch 2, так что я думаю, может быть, в конце лета, начале осени.
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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Misha Mi

Ну давай давайте, выпускайте, неплохо будет)

2
Eclair_93

По фул прайсу естественно?

2
Даздрасен Дыклоп
получит обновление для следующего поколения

Это шо 28 год когда выйдет ПС6?

1
Lelik_mc_kawai

чуть чуть ошибся, когда выйдет гта 6!

911viper

Имеется ввиду для PS5 и Xbox Series X/S.

EvgeniiV

Давно пора

1
Ahnx

Не нужно этой игре обновление, там всё и так хорошо. Если прикрутят RTX, как в ремастере GTA V - то только испортят освещение.

1
hamshut

Блин, ну сколько можно?
Почему для слухов и вымыслов нет отдельного раздела, если это кому-то так интересно?!
Как не зайдёшь в новости, а там только:

"Надёжный инсайдер подтверждает..."
"По слухам..."
"Инсайдер сказал..."

И я не утрирую, зайдите на главную страницу новостей и гляньте сами, просто писец какой-то.
Последние десять новостей только такие.

1
Carissa7517

Бл было это уже

sa1958

Хорошо бы.

Sheffskiy

Да она и так выглядит супер

jax baron

а куда ещё графон накручивать? - только если троссировку.

pyw

Текстуры там не очень.