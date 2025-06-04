Надёжный инсайдер подтверждает, что Red Dead Redemption 2 получит некст-ген обновление и порт на Switch 2

Надежный инсайдер Nate the Hate подтвердил, что давно ожидаемое некст-ген обновление для Red Dead Redemption 2 реально, как и порт на Switch 2. Лучше всего то, что оба запланированы на этот год.
В последнем выпуске своего подкаста соведущий Nate the Hate поделился идеями о том, что может появиться на презентации Xbox/Summer Game Fest, и упомянул все слухи о Red Dead Redemption 2. Nate the Hate сказал следующее:
Итак, я прокомментирую эти слухи: это правда, Red Dead Redemption 2 получит обновление для следующего поколения, и игра выйдет на Nintendo Switch 2 в конце этого года.
Nate the Hate продолжил, сказав, что на самом деле он собирался отложить эту информацию до тех пор, пока не придет время сделать видео с прогнозами Nintendo Direct, так как «я чувствую, что Nintendo хотела бы видеть эту игру в качестве своего рода хедлайнера».
Его соведущий высказал идею о том, что обновление и порт выйдут в эти праздники, на что Nate ответил:
Да, как мне сказали, это должно произойти через несколько месяцев после запуска Switch 2, так что я думаю, может быть, в конце лета, начале осени.
Ну давай давайте, выпускайте, неплохо будет)
По фул прайсу естественно?
Это шо 28 год когда выйдет ПС6?
чуть чуть ошибся, когда выйдет гта 6!
Имеется ввиду для PS5 и Xbox Series X/S.
Давно пора
Не нужно этой игре обновление, там всё и так хорошо. Если прикрутят RTX, как в ремастере GTA V - то только испортят освещение.
Блин, ну сколько можно?
Почему для слухов и вымыслов нет отдельного раздела, если это кому-то так интересно?!
Как не зайдёшь в новости, а там только:
И я не утрирую, зайдите на главную страницу новостей и гляньте сами, просто писец какой-то.
Последние десять новостей только такие.
Бл было это уже
Хорошо бы.
Да она и так выглядит супер
а куда ещё графон накручивать? - только если троссировку.
Текстуры там не очень.