"Навсегда останется неотъемлемой частью наследия RDR2": Rockstar отдала дань уважения Ди Энджело

Музыкальная и игровая индустрии потеряли действительно уникального артиста. На этой неделе скончался Ди Энджело, R&B- и соул-вокалист, композитор и автор текстов, чей талант трогал сердца поклонников с 90-х годов. В последнее десятилетие он также завоевал огромное признание среди геймеров благодаря сотрудничеству с Rockstar над Red Dead Redemption 2.

Именно Ди Энджело был автором «Unshaken», полной эмоций композиции, которая сопровождает одну из самых атмосферных сцен в игре. Песня, представляющая собой смесь кантри, госпел и блюза, идеально отражала дух Дикого Запада и внутренние переживания главного героя, Артура Моргана.

Rockstar Games простилась с артистом в трогательном посте в социальных сетях:

Покойся с миром, Ди Энджело, настоящий титан соула. Мы бесконечно благодарны ему за песню «Unshaken», навсегда ставшую неотъемлемой частью наследия Red Dead Redemption 2.

Под постом появились сотни комментариев от фанатов, которые вспоминают момент, как они впервые услышали «Unshaken» в Red Dead Redemption 2.

Я не могу думать о Red Dead Redemption 2, не вспоминая эту песню. Это одна из лучших сцен в истории игр, когда ты едешь верхом на лошади и начинает играть эта песня, — написал один из игроков, выразив чувства многих других.

Вероятно, лучшая песня, когда-либо созданная для видеоигры, — вторил другой.