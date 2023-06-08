Red Dead Redemption 2 26.10.2018
9.1 5 411 оценок

Нейросеть показала очень крутые постеры экранизации Red Dead Redemption 2 с Томом Харди, Эмили Блант и другими звездами

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Gutsz
Новости

Один из поклонников знаменитого вестерна Red Dead Redemption 2 от Rockstar вдохновился недавним достижением сообщества игроков Cyberpunk 2077. Там пользователи смогли подобрать идеальный каст для экранизации игры, но энтузиаст под ником caiomrobeiro решил пойти дальше. Он не просто составил отличный актерский состав для киноадаптации Cyberpunk 2077, но показал стилизованные постеры с ними.

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Для реализации своей идее пользователь прибегнул к помощи нейросетей разных видов. По словам автора он использовал использовал комбинацию MidJourney и недавно появившийся инструмент Photoshop Generate Fill. Вместе с этим каждое изображение прошло ручную корректировку с помощью инструментов редактирования в Photoshop. На выходе у него получились действительно качественные постеры возможной экранизации Red Dead Redemption 2.

По мнению пользователя, главного героя игры Артура Моргана мог бы сыграть Том Харди. В образ Сэди Адлер хорошо вписывается Эмили Блант, а на роль Джона Марстона был выбран Сэм Клафлин. Также там нашлось место для Эмилии Кларк, Вуди Харрельсону и другим звездам.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
BENDJI

Датч вобще не в тему.

1
kolinmah

На Лео ди Каприо похож)

0
Niko71790

дикаприо, но не датч, скорее

0
Horrifing

Жду когда нейросети станут снимать фильмы ^_^

0
Gidrail

😎Круто

-1
Гремлин666

Нейросеть за вас думать скоро будет - тупари!!!!!!

-1