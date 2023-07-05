Новая модификация для Red Dead Redemption 2 добавляет несколько новых занятий и работ для Артура Моргана ©

Появился новый интересный мод для Red Dead Redemption 2 под названием "Jobs - Expanded and Enhanced" от создателя Shtivi. Он делает то, что написано на обложке - берет мод на работу, уже разработанный предыдущим моддером по имени Bolmin, и полностью переделывает его, добавляя "совершенно новые механики и работы".

Если вы когда-либо хотели, чтобы Артур Морган остепенился и стал вести более спокойный образ жизни, этот мод для вас. После установки мода в каждом городе появится "Доска вакансий", куда вы сможете зайти и принять любое задание от нескольких плакатов. Вспомните "Доску охоты" в Monster Hunter, но с меньшим количеством реальных убийств монстров.

Сейчас Артуру доступны шесть различных профессий, позволяющих ему стать погонщиком, хозяином ранчо, охранником повозок, борцом с вредителями, работником дока или почтальоном. Некоторые из них - это обычная честная работа для нашего деревенского парня, честный день за честную плату, в то время как другие, такие как охрана вагонов, звучат более взрывоопасно.

Этот мод полностью преображает игру Rockstar, но при этом оставляет оригинальную игру полностью нетронутой. Конечно, трудно представить Артура в роли почтальона или работника дока, но мы определенно можем представить его в роли защитника повозок от бродячих бандитов. Наш главный герой так и не получил счастливого конца в сиквеле/приквеле Rockstar, но с помощью этого мода он может приблизиться к этому. Скачать его можно отсюда.