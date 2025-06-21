Новости о якобы "некстген-обновление" Red Dead Redemption 2 оказались не столь захватывающими

Тот, кто с нетерпением ждал анонса версий Red Dead Redemption 2 для консолей PS5 и Xbox, может забыть об этом. В действительности «захватывающие новости», которые пообещал Роб Виттхофф, актер, озвучивающий Джона Марстона, далеко не так приятны.

Пост, найденный в социальных сетях, подтверждает, что эта новость - всего лишь встреча актеров. Да, воссоединение актеров состоится с 8 по 10 августа, и в нем примут участие Витхофф, Роджер Кларк (Артур Морган) и Ношир Далал (Чарльз Смит).

В общем, домыслы по поводу обновления Red Dead Redemption 2 остались в прошлом. Хотя в свое время Gamereactor и NateTheHate даже говорили о версии с 60 FPS и улучшенной графикой, но, судя по всему, это совсем не так. Витхофф заявил, что «обманул» фанатов Red Dead Redemption 2

На своем канале на YouTube Витхофф выложил длинный ролик, в котором дистанцировался от своих предыдущих слов. В нем он сообщил, что не участвует в рекламных кампаниях Rockstar и что, вполне возможно, «ввел некоторых людей в заблуждение».

Напомним, что Red Dead Redemption 2 доступна для PS4, Xbox Series и PC. На консолях текущего поколения игра доступна благодаря обратной совместимости.