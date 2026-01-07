NVIDIA DLSS 4.5 в режиме качества обеспечивает лучшее качество изображения, чем нативное в Red Dead Redemption 2

Как и в последние несколько лет, NVIDIA воспользовалась выставкой Consumer Electronics Show этого года, чтобы сделать несколько важных анонсов. Хотя компания не планирует выпускать новые графические процессоры в ближайшем будущем, она анонсировала NVIDIA DLSS 4.5, которая включает в себя новую версию модели трансформера, а также новые функции генерации многокадровых изображений, эксклюзивные для серии RTX 50.
Благодаря новым драйверам и обновлению приложения NVIDIA, теперь можно использовать NVIDIA DLSS 4.5 Super Resolution для всех игр, поддерживающих NVIDIA DLSS, что в некоторых случаях обеспечивает даже лучшее качество изображения, чем в нативном разрешении, например, в Red Dead Redemption 2.
Новое сравнительное видео, созданное MxBenchmarkPC, демонстрирует игру, работающую с NVIDIA DLSS 4 и NVIDIA DLSS 4.5, с использованием модели трансформера второго поколения, в разрешениях 1440p и 4K, с ультра-настройками в режимах «Качество», «Сбалансированный» и «Производительность» на видеокарте RTX 5080.
Значительные улучшения качества изображения по сравнению с NVIDIA DLSS 4 очевидны в сравнении в разрешении 1440p в режиме «Качество», но ещё более впечатляет то, как новая модель трансформера обеспечивает лучшее качество изображения, чем в нативном разрешении. Это легко заметить на примере ландшафта и травы, которые выглядят значительно чётче с NVIDIA DLSS 4.5.
К сожалению, новая модель трансформера Super Resolution не идеальна, так как, похоже, у неё есть проблемы с корректной отрисовкой листьев на деревьях. Почти во всех случаях деревья выглядят заметно хуже. Тем не менее, учитывая общее качество изображения, возможности NVIDIA DLSS 4.5 действительно впечатляют, даже с учётом широко обсуждаемого снижения производительности по сравнению с предыдущими моделями Super Resolution во всех протестированных играх. Однако это снижение производительности остаётся незначительным на сериях RTX 50 и 40 благодаря использованию FP8 в графических процессорах Blackwell и Ada.
Ну...не самый показательный пример. В RDR 2 даже DLSS3 лучше натива, в него без DLSS вообще играть невозможно. TAA там реализован крайне ублюдски, а MSAA и FXAA ущербны по своей природе.
Ой, пока длсс не добавили все прекрасно играли в игру без него и нахваливали картинку, а тут уже оказывается в него играть было невозможно. Как же секта длсс достала уже
суперсэмплинг лучше, но жрет так же как msaa, ибо рендеринг 200%, вот это уже можно назвать лучше натива. Да и любое увеличение плотности пикселей будет лучше любого сглаживания энивей, лесенки никуда не денутся но они настолько будут мелкими что высматривать их удастся только за лупой
Длсс 2 лучше натива, выходит 3
Нет, длсс 3 лучше натива, длсс 2 мыло, выходит 4
Длсс 4 лучше натива, длсс 3 мыло
Вышел длсс 4.5, дальше продолжайте сами
Держи пирожок, ты открыл для себя такое явление как прогресс.
Откуда такой фог на нативе?
надо же как-то показать что в нативе изображение хуже
dlss починил TAA, вот и вся разница
пздц новость))) с FSR4 тоже четкость лучше чем в нативе
Хотели суперы 50й серии? А дюлю с маком- жрите очередные костыли от нвидиа
Сейчас бы в плеере пегача сравнение мыла смотреть.
Плеер пегача самый лучший, это у тебя просто интернет настолько плохой, что без проблем ютуб в 8к грузит.
Мыло с мылом сравнили все что нужно знать, да и еще фпс такой же ору не могу. Сравнивать нужно было с MSAA и FXAA против DLSS, а они ублюдский TAA сравнивают который мылит текстуры.
Ребятам с 30-серией и ниже и пользователям карт AMD,не нравится такая технология,листья всё портят.)
Так она вышла или нет, не пойму?
Выйдет 13 января. Но уже сейчас в настройках Nvidia App можно поставить что галочку на бета обновления и установить себе бета версию в которой эти новые пресеты уже есть и их можно юзать. Это при условии если у Вас установлены последние драйвера.
Спасибо, друг
качаешь дллс свапер и там все есть никакой бэта не надо!