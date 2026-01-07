ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.4 14 216 оценок

NVIDIA DLSS 4.5 в режиме качества обеспечивает лучшее качество изображения, чем нативное в Red Dead Redemption 2

monk70 monk70

Как и в последние несколько лет, NVIDIA воспользовалась выставкой Consumer Electronics Show этого года, чтобы сделать несколько важных анонсов. Хотя компания не планирует выпускать новые графические процессоры в ближайшем будущем, она анонсировала NVIDIA DLSS 4.5, которая включает в себя новую версию модели трансформера, а также новые функции генерации многокадровых изображений, эксклюзивные для серии RTX 50.

Тест производительности Red Dead Redemption 2 с DLSS 4.5 на RTX 5070 Ti

Благодаря новым драйверам и обновлению приложения NVIDIA, теперь можно использовать NVIDIA DLSS 4.5 Super Resolution для всех игр, поддерживающих NVIDIA DLSS, что в некоторых случаях обеспечивает даже лучшее качество изображения, чем в нативном разрешении, например, в Red Dead Redemption 2.

Новое сравнительное видео, созданное MxBenchmarkPC, демонстрирует игру, работающую с NVIDIA DLSS 4 и NVIDIA DLSS 4.5, с использованием модели трансформера второго поколения, в разрешениях 1440p и 4K, с ультра-настройками в режимах «Качество», «Сбалансированный» и «Производительность» на видеокарте RTX 5080.

Значительные улучшения качества изображения по сравнению с NVIDIA DLSS 4 очевидны в сравнении в разрешении 1440p в режиме «Качество», но ещё более впечатляет то, как новая модель трансформера обеспечивает лучшее качество изображения, чем в нативном разрешении. Это легко заметить на примере ландшафта и травы, которые выглядят значительно чётче с NVIDIA DLSS 4.5.

К сожалению, новая модель трансформера Super Resolution не идеальна, так как, похоже, у неё есть проблемы с корректной отрисовкой листьев на деревьях. Почти во всех случаях деревья выглядят заметно хуже. Тем не менее, учитывая общее качество изображения, возможности NVIDIA DLSS 4.5 действительно впечатляют, даже с учётом широко обсуждаемого снижения производительности по сравнению с предыдущими моделями Super Resolution во всех протестированных играх. Однако это снижение производительности остаётся незначительным на сериях RTX 50 и 40 благодаря использованию FP8 в графических процессорах Blackwell и Ada.

17
22
Комментарии:  22
Ваш комментарий
Gauguin

Ну...не самый показательный пример. В RDR 2 даже DLSS3 лучше натива, в него без DLSS вообще играть невозможно. TAA там реализован крайне ублюдски, а MSAA и FXAA ущербны по своей природе.

8
vvvjust

Ой, пока длсс не добавили все прекрасно играли в игру без него и нахваливали картинку, а тут уже оказывается в него играть было невозможно. Как же секта длсс достала уже

7
Tommy451

суперсэмплинг лучше, но жрет так же как msaa, ибо рендеринг 200%, вот это уже можно назвать лучше натива. Да и любое увеличение плотности пикселей будет лучше любого сглаживания энивей, лесенки никуда не денутся но они настолько будут мелкими что высматривать их удастся только за лупой

1
BLOCK0

Длсс 2 лучше натива, выходит 3

Нет, длсс 3 лучше натива, длсс 2 мыло, выходит 4

Длсс 4 лучше натива, длсс 3 мыло

Вышел длсс 4.5, дальше продолжайте сами

7
НЕЧТОжества

Держи пирожок, ты открыл для себя такое явление как прогресс.

4
QD19

Откуда такой фог на нативе?

4
A E

надо же как-то показать что в нативе изображение хуже

14
Tommy451

dlss починил TAA, вот и вся разница

4
inkomniak

пздц новость))) с FSR4 тоже четкость лучше чем в нативе

3
Sasha12345789

Хотели суперы 50й серии? А дюлю с маком- жрите очередные костыли от нвидиа

3
Spillik

Сейчас бы в плеере пегача сравнение мыла смотреть.

2
НЕЧТОжества

Плеер пегача самый лучший, это у тебя просто интернет настолько плохой, что без проблем ютуб в 8к грузит.

3
Tom[Cat]

Мыло с мылом сравнили все что нужно знать, да и еще фпс такой же ору не могу. Сравнивать нужно было с MSAA и FXAA против DLSS, а они ублюдский TAA сравнивают который мылит текстуры.

1
Serj77777

Ребятам с 30-серией и ниже и пользователям карт AMD,не нравится такая технология,листья всё портят.)

5uperNova

Так она вышла или нет, не пойму?

SexualHarassmentPanda

Выйдет 13 января. Но уже сейчас в настройках Nvidia App можно поставить что галочку на бета обновления и установить себе бета версию в которой эти новые пресеты уже есть и их можно юзать. Это при условии если у Вас установлены последние драйвера.

5uperNova SexualHarassmentPanda

Спасибо, друг

4rost SexualHarassmentPanda

качаешь дллс свапер и там все есть никакой бэта не надо!

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ