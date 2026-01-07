NVIDIA DLSS 4.5 в режиме качества обеспечивает лучшее качество изображения, чем нативное в Red Dead Redemption 2

Как и в последние несколько лет, NVIDIA воспользовалась выставкой Consumer Electronics Show этого года, чтобы сделать несколько важных анонсов. Хотя компания не планирует выпускать новые графические процессоры в ближайшем будущем, она анонсировала NVIDIA DLSS 4.5, которая включает в себя новую версию модели трансформера, а также новые функции генерации многокадровых изображений, эксклюзивные для серии RTX 50.

Благодаря новым драйверам и обновлению приложения NVIDIA, теперь можно использовать NVIDIA DLSS 4.5 Super Resolution для всех игр, поддерживающих NVIDIA DLSS, что в некоторых случаях обеспечивает даже лучшее качество изображения, чем в нативном разрешении, например, в Red Dead Redemption 2.

Новое сравнительное видео, созданное MxBenchmarkPC, демонстрирует игру, работающую с NVIDIA DLSS 4 и NVIDIA DLSS 4.5, с использованием модели трансформера второго поколения, в разрешениях 1440p и 4K, с ультра-настройками в режимах «Качество», «Сбалансированный» и «Производительность» на видеокарте RTX 5080.

Значительные улучшения качества изображения по сравнению с NVIDIA DLSS 4 очевидны в сравнении в разрешении 1440p в режиме «Качество», но ещё более впечатляет то, как новая модель трансформера обеспечивает лучшее качество изображения, чем в нативном разрешении. Это легко заметить на примере ландшафта и травы, которые выглядят значительно чётче с NVIDIA DLSS 4.5.

К сожалению, новая модель трансформера Super Resolution не идеальна, так как, похоже, у неё есть проблемы с корректной отрисовкой листьев на деревьях. Почти во всех случаях деревья выглядят заметно хуже. Тем не менее, учитывая общее качество изображения, возможности NVIDIA DLSS 4.5 действительно впечатляют, даже с учётом широко обсуждаемого снижения производительности по сравнению с предыдущими моделями Super Resolution во всех протестированных играх. Однако это снижение производительности остаётся незначительным на сериях RTX 50 и 40 благодаря использованию FP8 в графических процессорах Blackwell и Ada.