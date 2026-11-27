Модифицированная версия технологии NVIDIA DLSS 5 способна заметно преобразить графику Red Dead Redemption 2, особенно освещение, тени и отражения. Судя по новому сравнительному тесту, даже однократное применение нейронного рендеринга обеспечивает впечатляющий результат, хотя за него приходится платить существенным снижением производительности.

Автор канала MxBenchmarkPC опубликовал видео, в котором сравнил три варианта изображения: оригинальную версию игры, один проход DLSS 5 Neural Rendering и два последовательных прохода технологии. Испытания проводились на видеокарте RTX 5080 с использованием DLSS 4.5 в режиме «Производительность».

При однократном проходе в разрешении 4K частота кадров снизилась на 31%. Два прохода обошлись ещё дороже — производительность упала на 41%, а FPS зачастую опускался ниже 60 кадров в секунду. При этом дополнительная обработка не только не улучшила картинку, но и привела к заметным визуальным недостаткам.

Лучше всего себя показал именно однократный проход. Он сделал освещение более естественным, углубил контактные тени, улучшил отражения и убрал часть визуальной дымки, сохранив при этом атмосферу оригинальной игры. Модели персонажей также выглядели убедительнее, чем при двукратной обработке. Последняя, напротив, чрезмерно затемняла изображение, скрывала детали в тенях и делала внешность героев менее естественной.

Пока Red Dead Redemption 2 не получила официальную поддержку DLSS 5 Neural Rendering. Поэтому результаты эксперимента нельзя считать окончательными: полноценная интеграция от разработчиков потенциально могла бы обеспечить более качественную картинку. Впрочем, Rockstar Games и NVIDIA пока не сообщали о планах добавить эту технологию в игру.