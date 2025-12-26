Одну из раздражающих механик Red Dead Redemption 2 изменили с помощью мода

На это ушло более четырех лет, прежде чем в Red Dead Redemption 2 наконец-то изменили одну из самых раздражающих механик игры. Теперь, благодаря моду Wash Yourself, созданному Saul0097, Артур и Джону больше непрейдется мыться в специальной лагерной бочке, платить за ванну в гостинице, или броситься в реку. Как следует из названия, с помощью данного мода можно помыться на мелководье в реках, озерах, прудах и практически в любом другом месте, где есть вода.

Механика выживания — одна из самых спорных сторон Red Dead Redemption 2, в которой особое внимание нужно уделять физическому и психическому состоянию Артура. Он испытывает голод, теряет или набирает вес, а еще ему периодически приходится посещать парикмахера. При этом поддерживать чистоту персонажа всегда было одной из самых сложных задач, поскольку единственными доступными способами были дорогостоящие ванны или купание в реке.

Мод Wash Yourself решил эту проблему и даже добавил специальную анимацию — просто подойдите к воде, удерживайте кнопку взаимодействия, и ваш персонаж очистится за считанные секунды. Кроме того, умывание дает временное повышение выносливости, но есть ограничение на 6 часов, так что игроки не смогут постоянно пользоваться этим преимуществом.

Кроме того, модмейкер ищет способы сделать так, чтобы Wash Yourself работал с бочками по всему миру, что определенно придаст игре атмосферу Kingdom Come. Для многих фанатов это изменение сделает игровой процесс более комфортным и реалистичным.