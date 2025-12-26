ЧАТ ИГРЫ
Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.4 14 173 оценки

Одну из раздражающих механик Red Dead Redemption 2 изменили с помощью мода

Gruz_ Gruz_

На это ушло более четырех лет, прежде чем в Red Dead Redemption 2 наконец-то изменили одну из самых раздражающих механик игры. Теперь, благодаря моду Wash Yourself, созданному Saul0097, Артур и Джону больше непрейдется мыться в специальной лагерной бочке, платить за ванну в гостинице, или броситься в реку. Как следует из названия, с помощью данного мода можно помыться на мелководье в реках, озерах, прудах и практически в любом другом месте, где есть вода.

Механика выживания — одна из самых спорных сторон Red Dead Redemption 2, в которой особое внимание нужно уделять физическому и психическому состоянию Артура. Он испытывает голод, теряет или набирает вес, а еще ему периодически приходится посещать парикмахера. При этом поддерживать чистоту персонажа всегда было одной из самых сложных задач, поскольку единственными доступными способами были дорогостоящие ванны или купание в реке.

Мод Wash Yourself решил эту проблему и даже добавил специальную анимацию — просто подойдите к воде, удерживайте кнопку взаимодействия, и ваш персонаж очистится за считанные секунды. Кроме того, умывание дает временное повышение выносливости, но есть ограничение на 6 часов, так что игроки не смогут постоянно пользоваться этим преимуществом.

Кроме того, модмейкер ищет способы сделать так, чтобы Wash Yourself работал с бочками по всему миру, что определенно придаст игре атмосферу Kingdom Come. Для многих фанатов это изменение сделает игровой процесс более комфортным и реалистичным.

10
7
Комментарии:  7
Ahnx

Всё там нормально, не нужно ничего трогать. И ковбои тех времён не мылись месяцами.

5
r23dom

терпеть не могу эту механику, аж в трясти начинает (сарказм)

4
Yoshemitsu

Что сказать? Я джва года ждал такой мод

3
Destroited
Одну из раздражающих механик

Запуск игры ?

3
Johnny Rotten

Гораздо больше раздражает стволы постоянно чистить, которые задержку выстрела выдают.

2
Dr_Drift_RU

Всегда можно сходить в ванную в отелях. В части из них можно и ствол почистить.

ЗЫ. Ну я не мог пройти мимо такой возможности :')

Kilenhad

Правила правописания соблюдать, видимо, тоже "непрейдется".

2