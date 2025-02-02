Онлайн Red Dead Redemption 2 продолжает ставить рекорды спустя 6 лет после релиза

Пиковый онлайн Red Dead Redemption 2 достиг отметки в 93,2 тысячи игроков – это лучший показатель игры за шесть лет после релиза action-adventure с открытым миром.

Статистикой поделился портал SteamDB. По его данным, впервые за долгое время RDR 2 смогла побить свой рекорд по онлайну 26 января – тогда в игре в пике одновременно находилось 86 тысяч человек.

Вновь растущей популярности тайтла Rockstar Games поспособствовала распродажа в Steam – он продаётся по скидке в 75-80% в зависимости от региона. В России приобрести игру напрямую нельзя.

SteamDB

Red Dead Redemption 2 вышла в 2018 году на Xbox One и PlayStation 4, а спустя год состоялся релиз игры на ПК. Позже Rockstar выпустила отдельный клиент для RDR Online, доступ к которому открывается также при покупке самого тайтла.