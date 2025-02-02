Онлайн Red Dead Redemption 2 продолжает ставить рекорды спустя 6 лет после релиза

Пиковый онлайн Red Dead Redemption 2 достиг отметки в 93,2 тысячи игроков – это лучший показатель игры за шесть лет после релиза action-adventure с открытым миром.
Статистикой поделился портал SteamDB. По его данным, впервые за долгое время RDR 2 смогла побить свой рекорд по онлайну 26 января – тогда в игре в пике одновременно находилось 86 тысяч человек.
Вновь растущей популярности тайтла Rockstar Games поспособствовала распродажа в Steam – он продаётся по скидке в 75-80% в зависимости от региона. В России приобрести игру напрямую нельзя.
SteamDB
Red Dead Redemption 2 вышла в 2018 году на Xbox One и PlayStation 4, а спустя год состоялся релиз игры на ПК. Позже Rockstar выпустила отдельный клиент для RDR Online, доступ к которому открывается также при покупке самого тайтла.
для лучшей игры лучший онлайн
Игра классная. Добротный, крайне атмосферный вестерн. Нормально делай и нормально будет.
у игра почти все идеально ,даже с такой графикой и детализации оптимизон топ
пере проходил её раз 5 , ШЕДЕВР всё что надо знать
Тоже сейчас перепрохожу на ПК
Шедевры будут жить вечно, сквозь года))
Так игорь потонул давно, вот и вспоминают.
Ещё бы убрали бы привязку к их косому клиенту цены бы не было.
Скидка делает своё дело, никаких чудес тут нет
Не которым более свежим играм даже скидка не помогает, поэтому капелька чуда тут присутствует всё же.
Как там поживает воображаемый патч для PS5 xboxsex? Который по слухам был готов еще в марте прошлого года?
Ура теперь появился подов постить о каждой новой тысячи онлайна, ура.
Я думаю теперь с новым длс4 теперь там прям сказка должна быть в 4к
Ой, а сколько было заунывных песен о том, что игра зачахла, никто не играет, все мозоли натирают по хрен знает какому кругу в ожидании 6 части, а в реальности -то вона как.
чел, ты того? никто про игру уже ничего не говорит , а новые показатели это тупо заслуга огромной скидки
вот не понимаю, что в этой игре такого?? Красивая картинка да, но тягомотина в плане геймплея и душниловский сюжет. Все такое медленное и тягучие, что блевать тянет иногда.
Другое дело, гринд значков вопроса на Скеллиге
Ну рдр 2 долго раскачивается, зато потом кайф лютый
А мне это нравится, после душных лорд оф фаленов тут прям отдыхаю, никуда не спешу, очень лёгкая и приятная
Надо что бы как в калофдути постоянно медальки и свистоперделки вылазили на экране, что бы удерживать внимание и теребить дофаминовые рецепторы зумерков)
Это гораздо лучше, чем скучные аванпосты от Юбисофт