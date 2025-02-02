ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.3 11 641 оценка

Онлайн Red Dead Redemption 2 продолжает ставить рекорды спустя 6 лет после релиза

Simple Jack
Новости

Пиковый онлайн Red Dead Redemption 2 достиг отметки в 93,2 тысячи игроков – это лучший показатель игры за шесть лет после релиза action-adventure с открытым миром.

Статистикой поделился портал SteamDB. По его данным, впервые за долгое время RDR 2 смогла побить свой рекорд по онлайну 26 января – тогда в игре в пике одновременно находилось 86 тысяч человек.

Вновь растущей популярности тайтла Rockstar Games поспособствовала распродажа в Steam – он продаётся по скидке в 75-80% в зависимости от региона. В России приобрести игру напрямую нельзя.

SteamDB

Red Dead Redemption 2 вышла в 2018 году на Xbox One и PlayStation 4, а спустя год состоялся релиз игры на ПК. Позже Rockstar выпустила отдельный клиент для RDR Online, доступ к которому открывается также при покупке самого тайтла.

Источник  
12
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
KILLA06

для лучшей игры лучший онлайн

8
Imnogamer

Игра классная. Добротный, крайне атмосферный вестерн. Нормально делай и нормально будет.

3
KILLA06 Imnogamer

у игра почти все идеально ,даже с такой графикой и детализации оптимизон топ

2
DenisKarabass

пере проходил её раз 5 , ШЕДЕВР всё что надо знать

2
Unicorling

Тоже сейчас перепрохожу на ПК

1
u3uuuu

Шедевры будут жить вечно, сквозь года))

1
-Zion-

Так игорь потонул давно, вот и вспоминают.

1
kotasha

Ещё бы убрали бы привязку к их косому клиенту цены бы не было.

1
rtnrwv

Скидка делает своё дело, никаких чудес тут нет

0
Igor Udilov

Не которым более свежим играм даже скидка не помогает, поэтому капелька чуда тут присутствует всё же.

0
Yoshemitsu

Как там поживает воображаемый патч для PS5 xboxsex? Который по слухам был готов еще в марте прошлого года?

0
KIBERMAX

Ура теперь появился подов постить о каждой новой тысячи онлайна, ура.

0
Лидер 666

Я думаю теперь с новым длс4 теперь там прям сказка должна быть в 4к

0
bubenson

Ой, а сколько было заунывных песен о том, что игра зачахла, никто не играет, все мозоли натирают по хрен знает какому кругу в ожидании 6 части, а в реальности -то вона как.

-1
rtnrwv
а сколько было заунывных песен о том, что игра зачахла, никто не играет,

чел, ты того? никто про игру уже ничего не говорит , а новые показатели это тупо заслуга огромной скидки

0
ЕдренБатон

вот не понимаю, что в этой игре такого?? Красивая картинка да, но тягомотина в плане геймплея и душниловский сюжет. Все такое медленное и тягучие, что блевать тянет иногда.

-4
Роцкер

Другое дело, гринд значков вопроса на Скеллиге

4
zSpartacuSz

Ну рдр 2 долго раскачивается, зато потом кайф лютый

2
Unicorling

А мне это нравится, после душных лорд оф фаленов тут прям отдыхаю, никуда не спешу, очень лёгкая и приятная

0
Dark1994

Надо что бы как в калофдути постоянно медальки и свистоперделки вылазили на экране, что бы удерживать внимание и теребить дофаминовые рецепторы зумерков)

0
EarthyRenatus

Это гораздо лучше, чем скучные аванпосты от Юбисофт

0