Ошибка в Windows 11, которая сломала Red Dead Redemption 2, была исправлена Rockstar ©

Microsoft не спешит на помощь с этим исправлением, скорее Rockstar применила лекарство через обновление своего программного обеспечения для запуска.

Майкрософт пишет:

«Эта проблема была решена в обновлении от Rockstar Games для Red Dead Redemption 2. После обновления до последней версии игры вы сможете открыть ее, как и ожидалось».

Геймеры Windows 11, которые не смогли играть в Red Dead Redemption 2 после обновления операционной системы Microsoft, могут вздохнуть с облегчением, потому что Rockstar Games исправила рассматриваемую ошибку.

Возможно, вы помните, что эта проблема касалась геймеров, использующих Windows 11 21H2 (не последнюю версию ОС, а именно 22H2, конечно), и ошибка присутствовала в патче KB5023774. Это обновление было выпущено для пользователей Windows 11 21H2 в конце прошлого месяца.

Хорошей новостью является то, что Rockstar объявила об обновлении своего программного обеспечения для запуска, в котором были применены различные улучшения стабильности.