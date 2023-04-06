Red Dead Redemption 2 26.10.2018
9 4 846 оценок

Ошибка в Windows 11, которая сломала Red Dead Redemption 2, была исправлена Rockstar

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Serious Ash
Новости

Microsoft не спешит на помощь с этим исправлением, скорее Rockstar применила лекарство через обновление своего программного обеспечения для запуска.

Майкрософт пишет:

«Эта проблема была решена в обновлении от Rockstar Games для Red Dead Redemption 2. После обновления до последней версии игры вы сможете открыть ее, как и ожидалось».

Геймеры Windows 11, которые не смогли играть в Red Dead Redemption 2 после обновления операционной системы Microsoft, могут вздохнуть с облегчением, потому что Rockstar Games исправила рассматриваемую ошибку.

Возможно, вы помните, что эта проблема касалась геймеров, использующих Windows 11 21H2 (не последнюю версию ОС, а именно 22H2, конечно), и ошибка присутствовала в патче KB5023774. Это обновление было выпущено для пользователей Windows 11 21H2 в конце прошлого месяца.

Хорошей новостью является то, что Rockstar объявила об обновлении своего программного обеспечения для запуска, в котором были применены различные улучшения стабильности.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
kolinmah

Та поф, у меня десятка.

5
DEDGAMER

Ну я правда и так исправил,скачал обновление WINDOWS и всё заработало,но все равно молодцы ,что хоть не забили болт,только вот на игру они забили..

2
danilukHF

Подобная проблема с драйвером нвидии была, и так же сама рокстар исправила проблему.

0
NarkoSky

Ну наконец то.

-1
Vepa_Meredov

даждалис )

-1
Dakini

А рокстар вообще собирается еще игры делать или уже ушли на пенсию? Ни одного релиза от них за несколько лет, на что они живут вообще?

-1
L1no

На тех, кто в гта5 донатит

1
Dakini

Да кому нужны проблемы гов@о виндовс 11.

-2
Юркец

на 10-ке перестала запускаться в стиме более месяца как, кто там что исправил хз

-5
NEO-F1

Как работало на 10-ке в Стим, так и продолжает работать прекрасно. Ни разу проблем не было.

0