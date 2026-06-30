Открытый мир Red Dead Redemption 2 стал ещё живее: модификация добавляет новые случайные события

Поклонники Red Dead Redemption 2 получили ещё один способ разнообразить путешествия по Дикому Западу. Для игры вышел мод Random Events, который добавляет в сюжетный режим пять новых случайных событий, делающих исследование открытого мира более непредсказуемым.

Среди новых активностей — нападения хищников, потерявшие управление повозки, публичные казни, пьяные дебоширы в городах и погони охотников за головами. Все события запускаются автоматически во время путешествий и отмечаются стандартной меткой на мини-карте, позволяя игроку самому решить, вмешиваться в происходящее или проехать мимо.

По сути, Random Events развивает идеи одноимённой модификации, выпущенной в 2023 году. Если предыдущая версия предлагала лишь три сценария, то теперь их количество увеличилось до пяти, а сама реализация стала более проработанной. Поэтому автор рекомендует пользователям старого мода перейти на новую версию.

Настройка модификации осуществляется через встроенное меню. Игрок может самостоятельно выбрать, какие события будут активны, как часто они появляются и на каком расстоянии от персонажа начинают срабатывать. Такой подход позволяет гибко адаптировать игровой процесс под собственные предпочтения и сделать уже знакомый мир Red Dead Redemption 2 ещё более насыщенным неожиданными встречами.