По мнению пользователей, сюжет Red Dead Redemption 2 до сих пор не имеет аналогов

Red Dead Redemption 2 имеет множество достижений. Благодаря невероятно проработанному открытому миру, почти 60 миллионам продаж и лучшим визуальным эффектам среди всех игр на сегодняшний день, этот релиз часто считается особенным среди своих поклонников.

Способность игры погрузить игроков в атмосферу Дикого Запада в роли Артура Моргана — пожалуй, самая сильная сторона игры, и в одной из тем Reddit подчеркивается ее превосходство. Недавно новый игрок закончил Red Dead Redemption 2 и попросил рассказать о похожих играх.

Преданные фанаты игры поспешили ответить, утверждая, что ни одна игра не сможет заполнить пустоту, оставленную этой блестящей историей. Автор отметил, что во время прохождения игры больше всего зацепили сюжет и персонажи, оставив неизгладимое впечатление.

Хотя некоторые фанаты рекомендовали такие игры, как Ghost of Tsushima и God of War, большинство считает, что Red Dead Redemption 2 находится в совершенно другой лиге. Самый популярный комментарий в этой теме гласил:

Альтернативы нет, внутри тебя навсегда останется чувство опустошенности.

Red Dead Redemption 2 считается довольно медленной игрой. И хотя поначалу медленный темп игры может обескуражить, те, кто готов играть по ее правилам, часто испытывают восторг, душевный трепет и удивление от этого невероятного путешествия.

Главный герой, Артур Морган, на протяжении сюжета раскрывается во множестве аспектов. Его характер сложен, что свидетельствует об искусных писательских способностях Rockstar.

Red Dead Redemption 2 также может похвастаться сильным актерским составом: Датч ван дер Линде, Джон Марстон и Мика Белл. В игре эти персонажи попадают в сложные ситуации, которые проверяют их преданность, смелость и решительность, пока Артур Морган пытается удержать разваливающуюся банду.

Еще одной сильной стороной сюжета является то, что игроки часто могут потерять себя в огромном открытом мире. Исследуя обширные ландшафты, бессмысленные вылазки могут превратиться в незабываемые приключения, поскольку игроки сталкиваются с NPC, которые предлагают побочные задания и открывают новые истории.

Несмотря на все эти достоинства, игра не смогла стать "Игрой года" в 2018 году, и многие фанаты до сих пор не могут избавиться от этого воспоминания, называя его самым большим упущением The Game Awards.