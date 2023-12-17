По мнению пользователей, сюжет Red Dead Redemption 2 до сих пор не имеет аналогов

Red Dead Redemption 2 имеет множество достижений. Благодаря невероятно проработанному открытому миру, почти 60 миллионам продаж и лучшим визуальным эффектам среди всех игр на сегодняшний день, этот релиз часто считается особенным среди своих поклонников.
Способность игры погрузить игроков в атмосферу Дикого Запада в роли Артура Моргана — пожалуй, самая сильная сторона игры, и в одной из тем Reddit подчеркивается ее превосходство. Недавно новый игрок закончил Red Dead Redemption 2 и попросил рассказать о похожих играх.
Преданные фанаты игры поспешили ответить, утверждая, что ни одна игра не сможет заполнить пустоту, оставленную этой блестящей историей. Автор отметил, что во время прохождения игры больше всего зацепили сюжет и персонажи, оставив неизгладимое впечатление.
Хотя некоторые фанаты рекомендовали такие игры, как Ghost of Tsushima и God of War, большинство считает, что Red Dead Redemption 2 находится в совершенно другой лиге. Самый популярный комментарий в этой теме гласил:
Альтернативы нет, внутри тебя навсегда останется чувство опустошенности.
Red Dead Redemption 2 считается довольно медленной игрой. И хотя поначалу медленный темп игры может обескуражить, те, кто готов играть по ее правилам, часто испытывают восторг, душевный трепет и удивление от этого невероятного путешествия.
Главный герой, Артур Морган, на протяжении сюжета раскрывается во множестве аспектов. Его характер сложен, что свидетельствует об искусных писательских способностях Rockstar.
Red Dead Redemption 2 также может похвастаться сильным актерским составом: Датч ван дер Линде, Джон Марстон и Мика Белл. В игре эти персонажи попадают в сложные ситуации, которые проверяют их преданность, смелость и решительность, пока Артур Морган пытается удержать разваливающуюся банду.
Еще одной сильной стороной сюжета является то, что игроки часто могут потерять себя в огромном открытом мире. Исследуя обширные ландшафты, бессмысленные вылазки могут превратиться в незабываемые приключения, поскольку игроки сталкиваются с NPC, которые предлагают побочные задания и открывают новые истории.
Несмотря на все эти достоинства, игра не смогла стать "Игрой года" в 2018 году, и многие фанаты до сих пор не могут избавиться от этого воспоминания, называя его самым большим упущением The Game Awards.
Лучшая игра за всю существующую историю видеоигр. Сюжет, графика, геймплэй, анимация, персонажи, взаимодействие с окружением - всё на невероятном уровне. Минусы, конечно, есть, например, ограничение свободы передвижения в миссиях, но это мелочи.
Ну для меня есть ещё минус - слишком реалистично, что аж скучно становится через некоторое время. Ты понимаешь, что вау эффекта не увидишь в этой игре. Какой то чудо пафосной постановки тоже нет. Игры про реальность не шибко могут чем то удивить. Я только один раз смог её осилить, как раз на момент релиза ещё на плойке 4. Потом хз сколько пробовал, ну никак вообще. Вот скачешь на лошади, скачешь, скачешь и скачешь. Любуешься видами, общей эстетикой, но в конце концов и это надоедает.
А у меня обратный эффект - реализм захватывал, хотелось жить среди этой природы
Пока что у Рокстаров все игры отличные, остальные конторы не дотягивают, разве что Ведьмак и Киберпанк, но в последнем багов много
Отличные? Не знаю кому как, но Bully мне несильно понравился
Сравнивать РДР2 и Тсусиму, ну такое. Рдр трагичнее, более проработаннее и, что самое главное , более человечная.
Проходил на выходе и просто недоумевал над тупостью сценаристов и тех кто нахваливает это "произведение". Бандит, налётчик... На протяжении всей игры бегает на побегушках у индейцев, темнокожих "уличных бабочек", алкоголиков, наркоманов и маньяков. Ещё и мутному главарю доверяет в таких ситуациях что аж смешно было! Это не история смертельно заболевшего и раскаявшегося бандита, это история лоха. А сколько там скакать туда сюда пришлось, как вспоминаю аж тошнить начинает. И как шутер игра полный треш. Но миллионы мух как всегда не ошибаются же))
UPD Вспомнил про убогие миссии, где буквально шаг в сторону и гейм овер.Угу, шитдевер.
RDR2 это жизненная игра и в первую очередь личная история Артура Моргана и да ей аналогов нет
При всем величии игры, это правда, но игра настолько монотонная, сюжет мега нерасторопный, скучный, я к игре возвращался более 6 раз, скачивая и удаляя, я обожаю дикий запад, но блин, даже при всей красоте игры и проработанности, я не могу в нее играть, крайне сложно дается, даже телевизор 55*+геймпад не решает проблему))
Эх, может когда-нибудь...
какой еще сюжет? тупые идеи Датча всегда заканчиваются одинаково, Артур попадает в какой-то пздц... и как осел снова и снова выполняет всё что ему прикажут.
была б хоть кая-то степень свободы, Датч бы "сыграл в ящик" после первой миссии.
б... да это ж Рик и "ходячих" кто в теме, тот поймёт ;)
Берите любую унылую дрочильню от юбисофт. Потому что это не игра, а тухлый симулятор охотника.
Поначалу может быть и интересно, но после второй половины сюжета начинается душнилово. Никакого выдающегося сюжета там не увидел. Стандартный сюжет про дикий запад и банду тупых разбойников, которые как цыгане кочуют из одной локации в другую.
Реально игра крутая!!! Столько разных мелочей проработано.
Одна из любимых игр, конечно далеко не для всех, многие считают что она слишком медленная, но - на вкус и цвет! Для меня лично, идеальный баланс когда после рабочего дня, ты спокойно погружаешься в мир и наслаждаешься им.
ну для меня это death stranding