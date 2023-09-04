По словам инсайдера, новая часть Red Dead Redemption уже в разработке ©

В сети появилась информация о том, что Red Dead Redemption 3 "официально находится в разработке". Это может быть связано с тем, что Grand Theft Auto 6 подходит к концу цикла разработки и подготовки к предстоящему анонсу и последующему релизу, в результате чего Rockstar переключается на Red Dead Redemption 3, до выхода которой, скорее всего, пройдет еще шесть-семь лет.

Утечка поступила от MyTimeToShineH, который недавно также опубликовал сообщение о том, что в разработку запущен сиквел Hogwarts Legacy. Конечно, MyTimeToShineH - это в большей степени киношник, специализирующийся на Marvel и DC, и поскольку эти утечки пока ничем не подтверждены, стоит, когда у этого человека появится послужной список, связанный с видеоиграми. Но в сфере кино он делал много правильных "предсказаний".

В любом случае, кажется очевидным, что Rockstar в каком-то смысле будет работать над Red Dead Redemption 3 - мы просто не можем сказать, как эта игра будет выглядеть. В сети циркулируют предположения, что Red Dead Redemption 3 будет приквелом к приквелу и будет происходить до событий Red Dead Redemption 2.

В этом случае в игре будет показана банда Ван Дер Линде в её раннем возрасте, если она вообще будет посвящена этим персонажам. Было бы уместно, чтобы игра предшествовала событиям, произошедшим в Блэкуотере, в результате которых банда была рассеяна в начале Red Dead Redemption 2, подобно тому, как события в конце этой игры привели в итоге к началу Red Dead Redemption 2010 года.