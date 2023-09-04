По словам инсайдера, новая часть Red Dead Redemption уже в разработке

В сети появилась информация о том, что Red Dead Redemption 3 "официально находится в разработке". Это может быть связано с тем, что Grand Theft Auto 6 подходит к концу цикла разработки и подготовки к предстоящему анонсу и последующему релизу, в результате чего Rockstar переключается на Red Dead Redemption 3, до выхода которой, скорее всего, пройдет еще шесть-семь лет.
Утечка поступила от MyTimeToShineH, который недавно также опубликовал сообщение о том, что в разработку запущен сиквел Hogwarts Legacy. Конечно, MyTimeToShineH - это в большей степени киношник, специализирующийся на Marvel и DC, и поскольку эти утечки пока ничем не подтверждены, стоит, когда у этого человека появится послужной список, связанный с видеоиграми. Но в сфере кино он делал много правильных "предсказаний".
В любом случае, кажется очевидным, что Rockstar в каком-то смысле будет работать над Red Dead Redemption 3 - мы просто не можем сказать, как эта игра будет выглядеть. В сети циркулируют предположения, что Red Dead Redemption 3 будет приквелом к приквелу и будет происходить до событий Red Dead Redemption 2.
В этом случае в игре будет показана банда Ван Дер Линде в её раннем возрасте, если она вообще будет посвящена этим персонажам. Было бы уместно, чтобы игра предшествовала событиям, произошедшим в Блэкуотере, в результате которых банда была рассеяна в начале Red Dead Redemption 2, подобно тому, как события в конце этой игры привели в итоге к началу Red Dead Redemption 2010 года.
Только выйдет она году эдак в 2033
в 2033 уже апокалипсис будет =D
Размечтался. Будешь и дальше вариться во всей этой бытовой дичи.
Как же хочется Макса от рокстаров нового
И первую часть Фар Край😁
Фар край разве не юбисофт делала?
ну, есть несколько вариантов на мой взгляд:
играть за сына Джона, эпилог первой части на это как бэ намекал.
приквел к приквелу и играть за какого-то чела, который погиб на деле в Блэкуотер (но тут опять же, будет заранее известен финал игры, что такое се)
либо же вообще новый герой, новая местность, совсем другой период времени. (раз в тех частях был закат их движухи, то возможно тут наоборот где-то в начале всего будет)
По словам инсайдера, новая часть любой игры уже в разработке
Интересно кем мы будем играть, отцом Артура Моргана, увидим ли мы молодого Хозея и юного Датча
за сына марстона например
Эпоха уже не та будет. Сеорей всего это будет совершенно другие персонажи.
ну, эпилог первой части прекрасно говорил об игре за сына в рдр2, но увидели мы какой-то приквел. непонятно зачем приквел в цифре 2
это нормальное явление, так было и в фильмах, и в играх
Первая бы вышла на ПК. А то я прямо не могу так...
А зачем ???? как и рдр2 будет год два и четвертую будут делать рдр))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) дебилы вы лучше 2рую часть возобновите там много игроков и посей день
РДР 2 все же прекрасная игра, но душная
После "ремастера" первой части, не вижу смысла обращать внимание на этих "инсайдеров"
Даааа уж.... Ждать придётся крайне продолжение такой сверх легендарной игры🤔
Зельник, верни Хаузера
Какая разработка о чем вы? Сейчас вся студия перебросила силу на разработку gta 6.
Я вторую то не прошёл, не люблю ковбойский сеттинг.
Ты очень многое упустил чел
Я прошел через силу
да не. хватит возводить игры в какой то непонятный культ, что если не поиграл в какую-то, то потерял что-то в жизни, ведь это не так.
не зашло - дропнул. всё.