Почти Hairworks: моддер добавил в Red Dead Redemption 2 реалистичную шерсть животным

Как стало известно, моддер Tahitian Mango выпустил модификацию для Red Dead Redemption 2, которая заметно улучшает качество шерсти у всех животных в игре.
Мод увеличивает детализацию шерсти, добавляя больше волос и слоев высоты. Помимо того, что шерсть начинает выглядеть более реалистично, модификация так же устраняет эффект дрожания шерсти. Кроме того, моддер восстановил шерсть для оригинальной модели осла в игре.
Мод представлен в двух версиях: с х3 количеством волос и х10 высотой шерсти, а так же более легкая версия с х2 количеством волос и х5 высотой шерсти. Стоит отметить, что модификация оказывает влияние на производительность. Тем не менее, в качестве компромисса пользователь может использовать облегченную версию, которая предоставляет улучшенное качество шерсти относительно оригинальной игры и устраняет эффект дрожания, однако не оказывает сильного влияния на производительность по сравнению с полной версией мода.
Ну вот, опять RDR2 перепроходить..
молодец!
прикольненьки шкурки. правда на скриншоте с котэ увидел колонну и умер от графона сразу будто в 2003 год попал. есть куда модить еще.
Коту даже нос лохматый сделал.
нам нраица