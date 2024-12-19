Почти Hairworks: моддер добавил в Red Dead Redemption 2 реалистичную шерсть животным

Как стало известно, моддер Tahitian Mango выпустил модификацию для Red Dead Redemption 2, которая заметно улучшает качество шерсти у всех животных в игре.

Мод увеличивает детализацию шерсти, добавляя больше волос и слоев высоты. Помимо того, что шерсть начинает выглядеть более реалистично, модификация так же устраняет эффект дрожания шерсти. Кроме того, моддер восстановил шерсть для оригинальной модели осла в игре.

Мод представлен в двух версиях: с х3 количеством волос и х10 высотой шерсти, а так же более легкая версия с х2 количеством волос и х5 высотой шерсти. Стоит отметить, что модификация оказывает влияние на производительность. Тем не менее, в качестве компромисса пользователь может использовать облегченную версию, которая предоставляет улучшенное качество шерсти относительно оригинальной игры и устраняет эффект дрожания, однако не оказывает сильного влияния на производительность по сравнению с полной версией мода.