Портал Polygon подвергся критике после статьи "Пришло время признать, что Red Dead Redemption 2 - ужасная игра"

Издание Polygon оказалось в центре скандала в игровом сообществе после публикации провокационной статьи, в которой автор утверждает, что спустя восемь лет после выхода пришло время признать: Red Dead Redemption 2 - это ужасная игра. Материал, вышедший в рамках рубрики Spicy Takes Cookout, посвященной самым горячим и спорным мнениям, мгновенно вызвал бурную реакцию и шквал критики со стороны игроков и фанатов.
В своей статье автор, который является большим поклонником первой части Red Dead Redemption и GTA V, признает техническое великолепие игры. Он называет её одним из величайших технических достижений и хвалит детализацию, живую графику и сюжет. Однако, по его мнению, стремление Rockstar Games к гиперреализму пошло в ущерб главному - удовольствию от процесса. В качестве примеров он приводит утомительные и медленные анимации обыска ящиков, требующие терпения охота, а также неудобное и неуклюжее управление лошадью.
Самой горячей точкой статьи стало предположение автора о том, что его личный опыт с СДВГ и современные тренды потребления короткого контента могут объяснять, почему медленный темп Red Dead Redemption 2 кажется невыносимым. Этот пассаж, в котором он допускает, что для многих игроков реализм перерастает в скуку, был воспринят как попытка оправдать субъективное мнение объективными недостатками игры.
Статья была воспринята многими как откровенный кликбейт и попытка хайпануть на провокационном заявлении. На форумах и в комментариях пользователи назвали материал раздутым для привлечения внимания. Отдельно критике подвергся фрагмент про короткую концентрацию внимания, который читатели назвали самым удручающим и пораженческим аргументом, отметив, что искусство должно бросать вызов, а не подстраиваться под привычки.
Защитники игры указывают на то, что именно медленный ритм, детализация и глубокое погружение делают Red Dead Redemption 2 шедевром и выдающимся произведением искусства, а критика в адрес управления часто является преувеличенной. Сам автор заключил, что, возможно, он мог бы пересмотреть своё мнение, если бы переиграл в игру на ПК с модами, но на данный момент его позиция остается неизменной.
Ну не прям ужасная, но очень средняя. Как бы не говорили про открытый мир, но построение сюжета ужасное. Скачи туда 15 минут, скачи сюда 10 слушая пустые диалоги. 10/10 на кончиках пальцев
ужасно затянутая и пустая по наполнению контентом
Совершено согласен. Ничего интересного в этой игре я не нашел // Александр Королёв
симулятор спама кнопки - А
Еще ему нужно было напомнить фанатикам данной игры что в ней упрощенная модель стрельбы из мп3.