Портал Polygon подвергся критике после статьи "Пришло время признать, что Red Dead Redemption 2 - ужасная игра"

Издание Polygon оказалось в центре скандала в игровом сообществе после публикации провокационной статьи, в которой автор утверждает, что спустя восемь лет после выхода пришло время признать: Red Dead Redemption 2 - это ужасная игра. Материал, вышедший в рамках рубрики Spicy Takes Cookout, посвященной самым горячим и спорным мнениям, мгновенно вызвал бурную реакцию и шквал критики со стороны игроков и фанатов.

В своей статье автор, который является большим поклонником первой части Red Dead Redemption и GTA V, признает техническое великолепие игры. Он называет её одним из величайших технических достижений и хвалит детализацию, живую графику и сюжет. Однако, по его мнению, стремление Rockstar Games к гиперреализму пошло в ущерб главному - удовольствию от процесса. В качестве примеров он приводит утомительные и медленные анимации обыска ящиков, требующие терпения охота, а также неудобное и неуклюжее управление лошадью.

Самой горячей точкой статьи стало предположение автора о том, что его личный опыт с СДВГ и современные тренды потребления короткого контента могут объяснять, почему медленный темп Red Dead Redemption 2 кажется невыносимым. Этот пассаж, в котором он допускает, что для многих игроков реализм перерастает в скуку, был воспринят как попытка оправдать субъективное мнение объективными недостатками игры.

Статья была воспринята многими как откровенный кликбейт и попытка хайпануть на провокационном заявлении. На форумах и в комментариях пользователи назвали материал раздутым для привлечения внимания. Отдельно критике подвергся фрагмент про короткую концентрацию внимания, который читатели назвали самым удручающим и пораженческим аргументом, отметив, что искусство должно бросать вызов, а не подстраиваться под привычки.

Защитники игры указывают на то, что именно медленный ритм, детализация и глубокое погружение делают Red Dead Redemption 2 шедевром и выдающимся произведением искусства, а критика в адрес управления часто является преувеличенной. Сам автор заключил, что, возможно, он мог бы пересмотреть своё мнение, если бы переиграл в игру на ПК с модами, но на данный момент его позиция остается неизменной.