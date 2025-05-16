Появились слухи о возможном выходе некстген-версии Red Dead Redemption 2

Издание GameReactor, ссылаясь на источники, близкие к Rockstar, сообщило о возможном выходе обновленной версии Red Dead Redemption 2 для консолей PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. По их данным, релиз на Nintendo Switch 2 может состояться уже в этом году.
Источники GameReactor также предполагают, что выход версии для Switch 2 может совпасть или состояться несколько позже релиза патча с улучшениями графики и производительности для текущего поколения консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Другие издания, такие как Nintendo Life и TheGamer, также обратили внимание на эту информацию, ссылаясь на GameReactor и Nintendúo, которые, по их утверждениям, получили подтверждение из разных источников.
Стоит отметить, что на данный момент никакой официальной информации от Rockstar Games или Take-Two Interactive по поводу некстген-версии Red Dead Redemption 2 не поступало. Ранее в сети уже появлялись слухи о возможном обновлении игры для новых консолей, но они не получали подтверждения.
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Там и так графика шикарная
в версии для PS это уже мыло и 30 фпс, на ПК да хорошая картинка на ультрах
А еще делают Булли и ГТА4, все 3 выйдут в одно время. Инфа 100%, от инсайдера инсайдер инсайдера, особо приближенного к 2К.
дилогию менханта забыл
Лучше бы 4 нормально доделали, закончили наконец то, что должны были закончить ещё тогда,а не брались за проекты, которые и так в этом не нуждаются........ах да....я же совсем забыл.
Деньги сами себя не заработают))
ничего себе
Вот это нежданчик.
Подождём когда объявят.
Это что-то между Special Edition и Remastered?
enhanced
что они там курят
Для чего?
Не нужно. Без Дэна они только испортят оригинал. И так портят уже, старые версии RDR2 работают лучше, чем современные. Оптимальная версия - от Эмпресс (хотя у меня есть купленная).
На пк нету, значит забываем.