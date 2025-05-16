Появились слухи о возможном выходе некстген-версии Red Dead Redemption 2



Издание GameReactor, ссылаясь на источники, близкие к Rockstar, сообщило о возможном выходе обновленной версии Red Dead Redemption 2 для консолей PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. По их данным, релиз на Nintendo Switch 2 может состояться уже в этом году.



Источники GameReactor также предполагают, что выход версии для Switch 2 может совпасть или состояться несколько позже релиза патча с улучшениями графики и производительности для текущего поколения консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Другие издания, такие как Nintendo Life и TheGamer, также обратили внимание на эту информацию, ссылаясь на GameReactor и Nintendúo, которые, по их утверждениям, получили подтверждение из разных источников.



Стоит отметить, что на данный момент никакой официальной информации от Rockstar Games или Take-Two Interactive по поводу некстген-версии Red Dead Redemption 2 не поступало. Ранее в сети уже появлялись слухи о возможном обновлении игры для новых консолей, но они не получали подтверждения.