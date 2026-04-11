Прохождение датского ютубера стало вирусным из-за игры в Red Dead Redemption 2 с мучительно низкой частотой 4 к/с

В интернете появилась история, которая проверяет на прочность понятие терпения в играх. Пользователь, известный как Джон Олсен, стал героем международных новостных агентств после того, как мир узнал о его попытках пройти Red Dead Redemption 2 с производительностью в 4 кадра в секунду.

Джон Олсен, известный как Mongo TV, задокументировал своё мучительно медленное прохождение, и видеоролики распространились в социальных сетях из-за того, насколько сильным было падение производительности. В то время как большинство игроков стремятся к 30-60 к/с, его система с трудом обеспечивает даже малую часть этого показателя.

Согласно сообщениям, датский ютубер запускает игру на старом ноутбуке, оснащённом процессором Intel i5-8300H и видеокартой Nvidia GTX 1050 Ti с 4 ГБ видеопамяти. Несмотря на то, что его компьютер технически должен соответствовать минимальным требованиям игры, игровой процесс оказался далеко не гладким.

Mongo TV сообщил, что только прохождение первой главы заняло более 12 часов, тогда как обычно на это уходит около двух часов. При 4 кадрах в секунду каждое движение становится вялым, ввод данных ощущается задержкой, а базовый геймплей превращается в рутину. Даже простые задачи, такие как езда на лошади или прицеливание из оружия, кажутся практически невыполнимыми из-за низкой отзывчивости.

Эффектное замедление привело к оценкам, что полное прохождение может занять более 400 часов при такой скорости, что в несколько раз дольше среднего времени прохождения, и сейчас прогнозируется 471 час.

Комментаторы соревнуются друг с другом в сарказме и похвале, отмечая, что при такой низкой частоте кадров эпическое приключение Rockstar Games превращается в «слайд-шоу эмоций». Хотя для большинства людей это стало бы поводом для немедленного разочарования, трюк Олсена стал вирусным хитом.

Реакция сообщества на этот марафон оказалась невероятно разнообразной: от искреннего восхищения упорством игрока до ироничных комментариев о «пиковом игровом опыте». Некоторые пользователи интернета с теплотой вспоминают эпоху модемного соединения, когда жизнь протекала гораздо медленнее, а долгие ожидания каждого действия были обычным явлением.

Другие находят современные аналогии, сравнивая 4 кадра в секунду с проблемами производительности в Cities: Skylines 2 после значительного роста населения города.

Хотя среднестатистическому зрителю покадровый просмотр приключений Артура Моргана покажется невыносимым, Джон Олсен, похоже, не обеспокоен техническими ограничениями. Наблюдатели в индустрии просто резюмируют: «Кто-то должен был это сделать рано или поздно».