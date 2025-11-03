Разработка дорожает: за последний год Red Dead Redemption 2 в некоторых регионах Steam подорожала почти в 3 раза

В то время как большинство пользователей обсуждают будущую цену Grand Theft Auto 6 - 70, 80 или даже 100 долларов, игроки обратили внимание, что уже выпущенные игры Rockstar Games меньше чем за год подорожали в несколько раз в ряде регионов Steam.
К примеру Red Dead Redemption 2 с октября прошлого года выросла в цене почти в 3 раза - теперь игра даже с "щедрыми" скидками в размере 75% стоит практически так же, как раньше стоила без них. Подорожание не обошло стороной и Grand Theft Auto 5: с февраля текущего года цена в ряде СНГ-регионов выросла на игру в 2 раза.
Судя по последним тенденциям от Take-Two, на Grand Theft Auto 6 можно не ждать хороших региональных цен - ремастер Red Dead Redemption, последняя на текущий момент выпущенная игра от Rockstar Games в Steam, была практически лишена региональных цен и везде, за исключением китайского региона, стоит плюс-минус как в Европе и США.
при чем тут разработка дорожает? игра то давно выпущена. просто Rockstar решила нагреть игорьков
Это называется "сарказм".
Сейчас бы присылать график цен в странах с высокой инфляцией и говорить о дорожании
Во всех трех странах валюта относительно доллара/евро просела в районе 5-10% за последний год. О какой высокой инфляции идёт речь? 5-10% проседания курса оправдывает повышение цены от издателя на старые игры в 2-3 раза?
Покупал RDR2 в начале прошлого года (на ПК) ~ за 2500 руб., и эта игра стоила этих денег как никакая другая. Буквально до копейки "отбила" свою стоимость. А вот за первую RDR, вышедшую еще во времена Xbox 360, просить сегодня 3 - 3,5 "косаря" я считаю, мягко говоря, некрасиво. Куплю и ее, но когда ценник будет более адекватным. Ну а GTA 6 мне и бесплатно не нужна, и уж тем более глупо выглядят ценники под сотню баксов. Игры столько стоить не должны
Я на плойку её предзаказывал за 110 баксов, издание с миссией по ограблению банка. Зато в Стиме потом купил и себе, и жене, и дочери по 7$ ))) Полагаю, что все, кто хотел, успели взять до этого скачка.
"IN" это что? Индия?
Инфляция она такая, тем более сейчас.