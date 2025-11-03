Разработка дорожает: за последний год Red Dead Redemption 2 в некоторых регионах Steam подорожала почти в 3 раза

В то время как большинство пользователей обсуждают будущую цену Grand Theft Auto 6 - 70, 80 или даже 100 долларов, игроки обратили внимание, что уже выпущенные игры Rockstar Games меньше чем за год подорожали в несколько раз в ряде регионов Steam.

К примеру Red Dead Redemption 2 с октября прошлого года выросла в цене почти в 3 раза - теперь игра даже с "щедрыми" скидками в размере 75% стоит практически так же, как раньше стоила без них. Подорожание не обошло стороной и Grand Theft Auto 5: с февраля текущего года цена в ряде СНГ-регионов выросла на игру в 2 раза.

Судя по последним тенденциям от Take-Two, на Grand Theft Auto 6 можно не ждать хороших региональных цен - ремастер Red Dead Redemption, последняя на текущий момент выпущенная игра от Rockstar Games в Steam, была практически лишена региональных цен и везде, за исключением китайского региона, стоит плюс-минус как в Европе и США.