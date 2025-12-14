RDR2, MK11, Detroit и многое другое - в сети появился возможный список праздничных раздач Epic Games Store

Epic Games Store недавно начал раздавать высокобюджетную игру для ПК-геймеров. Теперь возможная утечка информации подробно описывает планы магазина по бесплатной раздаче игр в течение праздничного сезона, и, по слухам, игроков ждёт ещё 15 игр на общую сумму почти 300 долларов по текущим ценам.

Epic Games Store запустил свою первую в этом праздничном сезоне раздачу для ПК в виде игры AAA-класса Hogwarts Legacy. Официально Epic Games лишь намекнула, что 18 декабря будет разблокирована новая загадочная игра. Однако уже известно, что акция продлится один день, до 19 декабря, и каждый следующий день до конца года будет раздаваться новая секретная игра.

Теперь в китайских социальных сетях появился список предполагаемых раздач игр в Epic Games Store.

Jurassic World: Evolution 2 — 18 декабря

Desperados 3 — 19 декабря

Total War: Warhammer — 20 декабря

Tropico 5 — 21 декабря

Chicken Police - Paint it Red! — 22 декабря

Loop Hero — 23 декабря

Lego Batman — 24 декабря

Commander Keen — 25 декабря

Farming Simulator 2022 — 26 декабря

Slime Rancher 2 — 27 декабря

Terraria — 28 декабря

Detroit: Become Human — 29 декабря

Mortal Kombat 11 — 30 декабря

Red Dead Redemption 2 — 31 декабря

На данный момент не возможно подтвердить подлинность изображения. Однако есть свидетельства упоминания этих игр в китайских СМИ. Таким образом, хотя нельзя исключать подлинность этого списка, также рекомендуется отнестись к нему с большой долей скепсиса.

Стоит также отметить, что некоторые из этих игр ранее раздавались бесплатно. Например, Epic Games раздавала Jurassic World Evolution 2 всего семь месяцев назад.

Если список окажется правдивым, то раздачи Epic Games до конца года будут стоить более 500 долларов. С учётом текущих распродаж эта цифра снижается до 297,65 долларов США, включая Commander Keen, Terraria и Mortal Kombat 11, которые в настоящее время недоступны напрямую у Epic Games.