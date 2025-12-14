RDR2, MK11, Detroit и многое другое - в сети появился возможный список праздничных раздач Epic Games Store

Epic Games Store недавно начал раздавать высокобюджетную игру для ПК-геймеров. Теперь возможная утечка информации подробно описывает планы магазина по бесплатной раздаче игр в течение праздничного сезона, и, по слухам, игроков ждёт ещё 15 игр на общую сумму почти 300 долларов по текущим ценам.
Epic Games Store запустил свою первую в этом праздничном сезоне раздачу для ПК в виде игры AAA-класса Hogwarts Legacy. Официально Epic Games лишь намекнула, что 18 декабря будет разблокирована новая загадочная игра. Однако уже известно, что акция продлится один день, до 19 декабря, и каждый следующий день до конца года будет раздаваться новая секретная игра.
Теперь в китайских социальных сетях появился список предполагаемых раздач игр в Epic Games Store.
- Jurassic World: Evolution 2 — 18 декабря
- Desperados 3 — 19 декабря
- Total War: Warhammer — 20 декабря
- Tropico 5 — 21 декабря
- Chicken Police - Paint it Red! — 22 декабря
- Loop Hero — 23 декабря
- Lego Batman — 24 декабря
- Commander Keen — 25 декабря
- Farming Simulator 2022 — 26 декабря
- Slime Rancher 2 — 27 декабря
- Terraria — 28 декабря
- Detroit: Become Human — 29 декабря
- Mortal Kombat 11 — 30 декабря
- Red Dead Redemption 2 — 31 декабря
На данный момент не возможно подтвердить подлинность изображения. Однако есть свидетельства упоминания этих игр в китайских СМИ. Таким образом, хотя нельзя исключать подлинность этого списка, также рекомендуется отнестись к нему с большой долей скепсиса.
Стоит также отметить, что некоторые из этих игр ранее раздавались бесплатно. Например, Epic Games раздавала Jurassic World Evolution 2 всего семь месяцев назад.
Если список окажется правдивым, то раздачи Epic Games до конца года будут стоить более 500 долларов. С учётом текущих распродаж эта цифра снижается до 297,65 долларов США, включая Commander Keen, Terraria и Mortal Kombat 11, которые в настоящее время недоступны напрямую у Epic Games.
Как в прошлом году лапшу навешали скорее всего. Даже не стану весь список читать. Не понимаю смысла в этих сливах, уж лучше пусть сюрпризом станет, как раздача Hogwarts Legacy.
Насколько я помню, один раз был слив с реальным списком игр. А так, да, сюрпризом куда интереснее.
ребят это ужас, а не магазин, какой раз убеждаюсь уже, купил вот недавно на распродаже 4 игры старые которые хотел в коллекцию через яндекс пэй, значит в titan quest anniversary нет ачивок, хотя в стиме есть, king's bounty legend запускается на английском и я не нашёл как запустить на русском, хотя русские файлы в папке есть, flatout все три части якобы с ачивками, но ачивки не открываются, в risen я смог открыть только одну ачивку, потом перезашёл в игру и у меня не было сохранений, ни быстрых, ни обычных, это фиаско, когда скроллишь свою библиотеку в лаунчере идут дикие лаги, как будто в переписке вк, если они такие элементарные косяки допускают, какая им нафиг конкуренция со стимом, это просто небо и земля и ничего кроме раздражения это не вызывает, даже в гоге проблем с ачивками не было, кроме одной игры, дум 3 бфг, там почему то не выскакивали и сибирь первая устанавливается с ошибкой, можно запускать потом только через ярлык в папке с игрой, эпик стор это просто лютая помойка, и если даже у меня там есть много игр с раздач, я всегда проверяю, ага в волке нет ачивок, значит покупаем в стиме на плати за 400р, и другие игры я покупал даже не ради ачивок, например rise of the tomb raider, потому что я не хочу каких нибудь приколов опять в дальнейшем обнаружить, короче я был очень лоялен, я пытался поддерживать хоть как то, искал плюсы, но меня просто окатили ушатом, делайте выводы, ждём дальше непонятно сколько, видимо вся их поддержка лаунчера уходит на unreal engine и fortnite
Ты любовница Габена?
Они точно RDR 2 раздавать не будут. 100%. Уже 3 или 4 года "говорят" что раздадут.
Сомневаюсь я в этом списке.На многие игры сейчас скидки.Вряд ли бы они их сделали если захотели участвовать в раздаче.
если игру скоро отдавать даром, то логичнее сейчас сделать скидку и получить хоть какую-то прибыль.
С чего ты взял что они даром отдают?
с новости.
Это уже по третьему кругу раздают ... Детройт точно.