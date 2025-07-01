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Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.4 13 041 оценка

Red Dead Online получила новые миссии спустя три года после завершения активной поддержки

butcher69 butcher69

Спустя три года молчания Rockstar неожиданно оживила Red Dead Online, выпустив новое бесплатное контентное обновление. Несмотря на заявление 2022 года о прекращении поддержки игры, 2 июля в многопользовательском режиме Red Dead Redemption 2 появилась свежая порция контента — Strange Tales of the West.

Обновление включает четыре новые телеграфные миссии с элементами сверхъестественного. В центре событий — знакомый фанатам по сюжетной кампании писатель Теодор Левин, которому предстоит расследовать таинственные и пугающие явления на просторах Дикого Запада. Игроки помогут Левину в расследованиях, полных опасностей и мистики.

Среди миссий — охота на загадочных водных монстров, сражения с ожившими мертвецами и механическими существами, вышедшими из-под контроля. Принять участие в заданиях можно прямо через меню или после получения письма от Левина в ближайшем почтовом отделении.

Дополнение доступно на всех платформах, включая PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК. Оно возвращает в игру атмосферу непредсказуемого и мистического Запада, расширяя границы привычного геймплея Red Dead Online.

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