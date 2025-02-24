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Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.3 11 882 оценки

Red Dead Redemption 2, Elden Ring и Fallout 4 стали самыми популярными одиночными играми на консолях в 2024 году

Gutsz
Новости

Несмотря на доминирование многопользовательских проектов в игровом пространстве, в 2024 году в топах самых популярных игр на PlayStation и Xbox оказались и одиночные тайтлы. Red Dead Redemption 2, Elden Ring и Fallout 4 продолжают привлекать тысячи игроков ежедневно, выдерживая конкуренцию с гигантами жанра «королевская битва» и спортивными симуляторами.

Популярность Elden Ring во многом объясняется выходом долгожданного сюжетного расширения. Новое дополнение вернуло интерес к игре, заметно увеличив её аудиторию. Fallout 4 также получил значительное внимание благодаря обновленному изданию, что позволило ему попасть в список самых активных консольных игр.

Но самый неожиданный участник списка — Red Dead Redemption 2. В отличие от других хитов, этот проект не получил обновления для консолей нового поколения, а Rockstar не выпускала для него значительных патчей. Несмотря на это, вестерн от Rockstar продолжает удерживать большую базу игроков, что подчеркивает его долгосрочную популярность.

Остальные лидеры топов остаются предсказуемыми. Fortnite, Call of Duty и Rocket League сохраняют стабильные позиции, подтверждая свое господство среди сетевых игр. Интересно, что среди популярных консольных игр также оказались Genshin Impact и eFootball, что говорит о высокой вовлеченности игроков в бесплатные проекты.

Топ игр по DAU на PlayStation (2024)

  1. Fortnite
  2. EA Sports FC 24
  3. Call of Duty
  4. Grand Theft Auto V
  5. Roblox
  6. Rocket League
  7. EA Sports FC 25 (не доступна весь 2024 год)
  8. Minecraft
  9. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
  10. NBA 2K24
  11. Apex Legends
  12. EA Sports FIFA 23
  13. Overwatch 2
  14. eFootball
  15. Red Dead Redemption 2
  16. Madden NFL 24
  17. Genshin Impact
  18. EA Sports College Football 25 (не доступна весь 2024 год)
  19. NBA 2K25 (не доступна весь 2024 год)
  20. Elden Ring

Топ игр по DAU на Xbox (2024)

  1. Fortnite
  2. Call of Duty
  3. Minecraft
  4. Roblox
  5. EA Sports FC 24
  6. Grand Theft Auto V
  7. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
  8. Rocket League
  9. Forza Horizon 5
  10. NBA 2K24
  11. Madden NFL 24
  12. Apex Legends
  13. Overwatch 2
  14. EA Sports College Football 25 (не доступна весь 2024 год)
  15. Diablo IV
  16. Destiny 2
  17. EA Sports FIFA 23
  18. Halo Infinite
  19. Fallout 4
  20. MLB The Show 24 (не доступна весь 2024 год)

Данные демонстрируют, что, несмотря на общий тренд в сторону многопользовательских игр, одиночные проекты остаются востребованными. Особенно если они предлагают качественный контент, обновления и поддержку сообщества.

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