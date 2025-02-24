Red Dead Redemption 2, Elden Ring и Fallout 4 стали самыми популярными одиночными играми на консолях в 2024 году

Несмотря на доминирование многопользовательских проектов в игровом пространстве, в 2024 году в топах самых популярных игр на PlayStation и Xbox оказались и одиночные тайтлы. Red Dead Redemption 2, Elden Ring и Fallout 4 продолжают привлекать тысячи игроков ежедневно, выдерживая конкуренцию с гигантами жанра «королевская битва» и спортивными симуляторами.

Популярность Elden Ring во многом объясняется выходом долгожданного сюжетного расширения. Новое дополнение вернуло интерес к игре, заметно увеличив её аудиторию. Fallout 4 также получил значительное внимание благодаря обновленному изданию, что позволило ему попасть в список самых активных консольных игр.

Но самый неожиданный участник списка — Red Dead Redemption 2. В отличие от других хитов, этот проект не получил обновления для консолей нового поколения, а Rockstar не выпускала для него значительных патчей. Несмотря на это, вестерн от Rockstar продолжает удерживать большую базу игроков, что подчеркивает его долгосрочную популярность.

Остальные лидеры топов остаются предсказуемыми. Fortnite, Call of Duty и Rocket League сохраняют стабильные позиции, подтверждая свое господство среди сетевых игр. Интересно, что среди популярных консольных игр также оказались Genshin Impact и eFootball, что говорит о высокой вовлеченности игроков в бесплатные проекты.

Топ игр по DAU на PlayStation (2024)

Fortnite EA Sports FC 24 Call of Duty Grand Theft Auto V Roblox Rocket League EA Sports FC 25 (не доступна весь 2024 год) Minecraft Tom Clancy’s Rainbow Six Siege NBA 2K24 Apex Legends EA Sports FIFA 23 Overwatch 2 eFootball Red Dead Redemption 2 Madden NFL 24 Genshin Impact EA Sports College Football 25 (не доступна весь 2024 год) NBA 2K25 (не доступна весь 2024 год) Elden Ring

Топ игр по DAU на Xbox (2024)

Fortnite Call of Duty Minecraft Roblox EA Sports FC 24 Grand Theft Auto V Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Rocket League Forza Horizon 5 NBA 2K24 Madden NFL 24 Apex Legends Overwatch 2 EA Sports College Football 25 (не доступна весь 2024 год) Diablo IV Destiny 2 EA Sports FIFA 23 Halo Infinite Fallout 4 MLB The Show 24 (не доступна весь 2024 год)

Данные демонстрируют, что, несмотря на общий тренд в сторону многопользовательских игр, одиночные проекты остаются востребованными. Особенно если они предлагают качественный контент, обновления и поддержку сообщества.