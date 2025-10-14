Red Dead Redemption 2 может выйти на Switch 2 с производительностью на уровне консолей предыдущего поколения

У поклонников Red Dead Redemption 2 есть повод для радости, поскольку, по слухам, игра Rockstar Games может получить версию для PlayStation 5, Xbox Series S|X и Nintendo Switch 2. С момента выхода она неизменно получала высокие оценки за визуальную составляющую, игровой процесс и сюжет, но до сих пор не получила порта, который бы использовал преимущества последних консолей.

Хотя Rockstar официально ничего не подтвердила, ожидания высоки. Игра может значительно выиграть от нового оборудования и, в то же время, стать беспроигрышным вариантом в коммерческом плане. Компания Digital Foundry, известная своим глубоким техническим анализом, недавно прокомментировала этот слух в своём подкасте.

По их словам, версия для Switch 2, вероятно, не достигнет качества Xbox One X, на которой игра работала в нативном разрешении 4K. Скорее всего, она будет похожа на версию для Xbox One, адаптированную к разрешению, поддерживаемому новой консолью.

Однако есть проблема: размер игры. Учитывая, что текущие версии занимают более 100 ГБ, уменьшить размер для физического релиза или даже для внутренней памяти Switch 2 будет непростой задачей.

Для консолей текущего поколения (PS5 и Xbox Series) ожидается относительно простое обновление: 60 кадров в секунду, графика, близкая к предыдущей версии, и, возможно, некоторое масштабирование для более высокого разрешения и даже поддержка трассировки лучей.