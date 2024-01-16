Red Dead Redemption 2 на ПК может получить новое обновление, которое может принести серьезные изменения

Знаменитый вестерн Red Dead Redemption 2 от Rockstar Games, как и отдельный мультиплеерный режим игры, уже давно не получали заметных обновлений на ПК. Многие пользователи успели даже смириться с тем фактом, что разработчики практически забросили проект, но, похоже, в 2024 году проект впервые за долгое время получит крупное обновление. Патч нельзя назвать масштабным, и он вряд ли принесет с собой новый контент, но изменения будут серьёзными для простых игроков.
На скорый выход обновления для Red Dead Redemption 2 на ПК намекает база данных цифрового магазина Steam. Внимательные пользователи обратили внимание, что разработчики в последний месяц активно обновляли некоторые данные игры и обновляли текущую сборку на закрытых серверах магазина. Вероятно, патч будет доступен всем пользователям уже в ближайшее время.
Об изменениях, которые принесет обновление, официально практически ничего неизвестно. Ранее в Rockstar Games сообщали только о прекращении поддержки Windows 7, однако это не должно затронуть оригинальный функционал Red Dead Redemption 2. Согласно информации от датамайнеров, свежий апдейт игры полностью удаляет Social Club и направлен на решение ошибок, которые приводили к сбоям на ПК.
Удаление Rockstar Games Social Club из Red Dead Redemption 2 может быть еще одним серьёзным подтверждением того, что студия отказывается от ненавистной платформы или готовит ей замену.
новость просто ни о чём.
Будет обновление. ХЗ что внутри.
которое может принести серьезные изменения, официально практически ничего неизвестно, Rockstar Games сообщали только о прекращении поддержки Windows 7 :)
может принести, а может и не принести)
Будет крупное обновление, но его нельзя назвать масштабным, однако что будет в обновлении неизвестно, поэтому вот так
Может Дллс обновят, добавят Фср 3 и генерацию кадров.
Это было непросто смело это было здец как смело
Интересно что в итоге будет в патче
Эм..а если игра покупалась в Social Club?
Ты мог её купить в лаунчере, а Social Club немного другая тема что распространенная на все платформы
Лучше бы на PS5 60кадров прикрутили)))
Нее, забудь. Этого никогда не случится уже.
может краши в онлайне пофиксят а то уже надоело
Жду какую-нибудь подставу, ибо на проект забили полностью.