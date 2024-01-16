Red Dead Redemption 2 на ПК может получить новое обновление, которое может принести серьезные изменения

Знаменитый вестерн Red Dead Redemption 2 от Rockstar Games, как и отдельный мультиплеерный режим игры, уже давно не получали заметных обновлений на ПК. Многие пользователи успели даже смириться с тем фактом, что разработчики практически забросили проект, но, похоже, в 2024 году проект впервые за долгое время получит крупное обновление. Патч нельзя назвать масштабным, и он вряд ли принесет с собой новый контент, но изменения будут серьёзными для простых игроков.

На скорый выход обновления для Red Dead Redemption 2 на ПК намекает база данных цифрового магазина Steam. Внимательные пользователи обратили внимание, что разработчики в последний месяц активно обновляли некоторые данные игры и обновляли текущую сборку на закрытых серверах магазина. Вероятно, патч будет доступен всем пользователям уже в ближайшее время.

Об изменениях, которые принесет обновление, официально практически ничего неизвестно. Ранее в Rockstar Games сообщали только о прекращении поддержки Windows 7, однако это не должно затронуть оригинальный функционал Red Dead Redemption 2. Согласно информации от датамайнеров, свежий апдейт игры полностью удаляет Social Club и направлен на решение ошибок, которые приводили к сбоям на ПК.

Удаление Rockstar Games Social Club из Red Dead Redemption 2 может быть еще одним серьёзным подтверждением того, что студия отказывается от ненавистной платформы или готовит ей замену.