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Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.2 7 933 оценки

Red Dead Redemption 2 на ПК может получить новое обновление, которое может принести серьезные изменения

Gutsz
Новости

Знаменитый вестерн Red Dead Redemption 2 от Rockstar Games, как и отдельный мультиплеерный режим игры, уже давно не получали заметных обновлений на ПК. Многие пользователи успели даже смириться с тем фактом, что разработчики практически забросили проект, но, похоже, в 2024 году проект впервые за долгое время получит крупное обновление. Патч нельзя назвать масштабным, и он вряд ли принесет с собой новый контент, но изменения будут серьёзными для простых игроков.

На скорый выход обновления для Red Dead Redemption 2 на ПК намекает база данных цифрового магазина Steam. Внимательные пользователи обратили внимание, что разработчики в последний месяц активно обновляли некоторые данные игры и обновляли текущую сборку на закрытых серверах магазина. Вероятно, патч будет доступен всем пользователям уже в ближайшее время.

Об изменениях, которые принесет обновление, официально практически ничего неизвестно. Ранее в Rockstar Games сообщали только о прекращении поддержки Windows 7, однако это не должно затронуть оригинальный функционал Red Dead Redemption 2. Согласно информации от датамайнеров, свежий апдейт игры полностью удаляет Social Club и направлен на решение ошибок, которые приводили к сбоям на ПК.

Удаление Rockstar Games Social Club из Red Dead Redemption 2 может быть еще одним серьёзным подтверждением того, что студия отказывается от ненавистной платформы или готовит ей замену.

15
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Anton Vasiljev

новость просто ни о чём.

Будет обновление. ХЗ что внутри.

20
HITMAN 5

которое может принести серьезные изменения, официально практически ничего неизвестно, Rockstar Games сообщали только о прекращении поддержки Windows 7 :)

2
Anton Vasiljev HITMAN 5

может принести, а может и не принести)

2
Void111

Будет крупное обновление, но его нельзя назвать масштабным, однако что будет в обновлении неизвестно, поэтому вот так

10
Kazerad

Может Дллс обновят, добавят Фср 3 и генерацию кадров.

6
Punisher1

Это было непросто смело это было здец как смело

2
Zlobin_Evgeny

Интересно что в итоге будет в патче

1
Mokou

Эм..а если игра покупалась в Social Club?

0
DenisVTR

Ты мог её купить в лаунчере, а Social Club немного другая тема что распространенная на все платформы

1
inkomniak

Лучше бы на PS5 60кадров прикрутили)))

0
PlacidFrazer

Нее, забудь. Этого никогда не случится уже.

3
RelexUA

может краши в онлайне пофиксят а то уже надоело

0
GraF68ru

Жду какую-нибудь подставу, ибо на проект забили полностью.

-2