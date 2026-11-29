Red Dead Redemption 2 установила новый рекорд одновременного онлайна в Steam. В пиковый момент в приключение Rockstar Games играли более 105 тысяч человек — лучший результат с момента выхода игры на ПК.

Новый рекорд пришёлся на период распродажи, в рамках которой игру предлагают со скидкой 75%, а также совпал с релизом GTA 6. Для сравнения, неделей ранее, 22 ноября, пиковый онлайн составлял около 69 тысяч игроков.

Red Dead Redemption 2 вышла на ПК в 2019 году. Игра рассказывает историю Артура Моргана и банды Ван дер Линде на закате эпохи Дикого Запада. Проект получил более 175 наград «Игра года» и свыше 250 максимальных оценок.

Спустя несколько лет после релиза вестерн Rockstar продолжает привлекать новых и возвращающихся игроков.