Red Dead Redemption 2 установила новый рекорд одновременного онлайна в Steam. В пиковый момент в приключение Rockstar Games играли более 105 тысяч человек — лучший результат с момента выхода игры на ПК.
Новый рекорд пришёлся на период распродажи, в рамках которой игру предлагают со скидкой 75%, а также совпал с релизом GTA 6. Для сравнения, неделей ранее, 22 ноября, пиковый онлайн составлял около 69 тысяч игроков.
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК в 2019 году. Игра рассказывает историю Артура Моргана и банды Ван дер Линде на закате эпохи Дикого Запада. Проект получил более 175 наград «Игра года» и свыше 250 максимальных оценок.
Спустя несколько лет после релиза вестерн Rockstar продолжает привлекать новых и возвращающихся игроков.
Когда гта 6 в стиме выйдет спокойно возьмет 1 миллиард одновременных игроков
Любит народ дермицо
Понимаю их.
Лучше уж такой медленный геймплей, чем вот эта гуано с отношениями. Не позвонил, обиделась, не сходил куда-то, опять обиделась.
Как же МЕНЯ бесит эта тупость с несколькими персонажами!
Мне такое в играх не надо, тем более в серии GTA. Я хочу играть, наслаждаться и веселиться, а не заниматься тем же, что и в реальной жизни. (Да я понимаю, что это вроде как необязательно, но это часть геймплея, и я не хочу её терять. При этом и мучиться тоже не хочется. Хотя почему необязательно? Хочешь получить хорошую концовку, терпи всё это.)
В The Sims идите играйте.
больше чем у гта6, ахаха)
все с рус озвучкой перепроходят