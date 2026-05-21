Red Dead Redemption 2 обошла Wii Sports и стала 3-й самой продаваемой игрой в истории

С приближением выхода GTA 6 Red Dead Redemption 2 скоро перестанет быть последним релизом Rockstar Games. Однако игра, безусловно, останется запоминающейся для миллионов геймеров, и последний финансовый отчёт Take-Two наглядно это демонстрирует.

Компания подтвердила в своем последнем отчёте о доходах, что Red Dead Redemption 2 разошлась тиражом более 85 миллионов копий. Эта цифра выводит вторая часть серии Red Dead Redemption на третье место среди самых продаваемых игр на сегодняшний день, опережая Wii Sports. Это также означает, что у Rockstar Games теперь две игры в топ-3: GTA 5 и Red Dead Redemption 2.

Что касается GTA 5, то эта игра также продала несколько миллионов копий в этом квартале, доведя свои общие продажи до 230 миллионов. Как ни крути, эта веха — огромное свидетельство того, как далеко продвинулась Rockstar Games за эти годы.

Этот успех означает, что продолжение Red Dead Redemption 2 теперь практически неизбежно. Rockstar Games может вернуться к серии после GTA 6, поскольку обе франшизы демонстрируют две совершенно разные сильные стороны команды.