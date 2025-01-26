Red Dead Redemption 2 побила свой рекорд онлайна благодаря распродаже от Rockstar Games

С момента своего запуска Red Dead Redemption 2 зарекомендовала себя как шедевр в мире видеоигр. Открытый мир вестерна от Rockstar Games не только переопределил технические и повествовательные стандарты, но и доказал, что это игра, которая с годами ценится еще больше. Хотя Red Dead Redemption 2 является одной из самых продаваемых игр в истории, все еще есть много людей, которые ее не купили.
Если вы один из многих игроков, которые еще не имели возможности насладиться Red Dead Redemption 2 на ПК, то вам повезло, потому что Rockstar Games запустила серию предложений своих игр в Steam. Таким образом, игра с Артуром Морганом в главной роли продаётся по своей минимальной исторической цене в Steam, как можно увидеть в SteamdB. Тысячи пользователей воспользовались предложением в 14,99 евро.
Благодаря этому предложению Red Dead Redemption 2 достигла рекордного количества одновременных игроков в магазине Valve. Данные SteamdB показывают, что в настоящее время в нее одновременно играют более 83 112 пользователей. Это произошло через пять лет после ее запуска на ПК, что ещё раз доказывает неоспоримое качество игры и хорошее предложения, которое побудило тысячи игроков отправиться на Дикий Запад с Артуром Морганом.
Одна из лучших игр современности. Да - она не для всех, местами может под задушить, но степень проработки мира, персонажей, саунд дизайна да и вообще всего невероятен. Артур Морган так вообще один из самых живых персонажей компьютерных игр, которому сопереживаешь и буквально "проживаешь" всю игру.
В нее нужно медленно погружаться. Поиграть наскоком не получится. Поэтому часть геймеров сразу отсеивается.
3 раза прошел, 150 часов в онлайне, и все равно хочется зайти и поиграть в этот шедевр
Уже качаю, после лордов можно переиграть, наконец то в 60 фпс после пс 4, где шла в 30 с просадками
Консольщик познает геймплей в аж 60 фпс)))
Я консольщиком был 10 лет назад, когда на ПК была гтх570, ну и в 2021 когда купил пс5 поиграл месяц и продал и купил 3080ти
Месяц) думаю ты в 22 продал, когда блочить стали карты РФ и все такое.
Я получается предугадал, я продал потому что достало что свирчит блок питания когда в 60 фпс играешь, ещё и кулер стоял неудачный 2 или 3 модель не помню, надо было покупать 1й чтоб прям збс было. Прошёл демон соулс и ретчета и продал, так что тепер ьу меня не осталось не пс4 не пс5 )
Как раз таки только такие игры достойны чтобы их по фулл прайсу брать
Это да
В зеленом магазине онлайна намного больше.
Скучнейшая игра современности. Симулятор трапера, а не игра от рокстар.
И я взял этот шлак на релизе за фуллпрайс на консоли.
Поздравляю, байт удался.