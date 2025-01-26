Red Dead Redemption 2 побила свой рекорд онлайна благодаря распродаже от Rockstar Games

С момента своего запуска Red Dead Redemption 2 зарекомендовала себя как шедевр в мире видеоигр. Открытый мир вестерна от Rockstar Games не только переопределил технические и повествовательные стандарты, но и доказал, что это игра, которая с годами ценится еще больше. Хотя Red Dead Redemption 2 является одной из самых продаваемых игр в истории, все еще есть много людей, которые ее не купили.

Если вы один из многих игроков, которые еще не имели возможности насладиться Red Dead Redemption 2 на ПК, то вам повезло, потому что Rockstar Games запустила серию предложений своих игр в Steam. Таким образом, игра с Артуром Морганом в главной роли продаётся по своей минимальной исторической цене в Steam, как можно увидеть в SteamdB. Тысячи пользователей воспользовались предложением в 14,99 евро.

Благодаря этому предложению Red Dead Redemption 2 достигла рекордного количества одновременных игроков в магазине Valve. Данные SteamdB показывают, что в настоящее время в нее одновременно играют более 83 112 пользователей. Это произошло через пять лет после ее запуска на ПК, что ещё раз доказывает неоспоримое качество игры и хорошее предложения, которое побудило тысячи игроков отправиться на Дикий Запад с Артуром Морганом.