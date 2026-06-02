Red Dead Redemption 2 показывает лучшие продажи за всю историю с момента запуска

Red Dead Redemption 2 недавно зафиксировала лучшие продажи за всю историю с момента запуска, и генеральный директор Take-Two Штраус Зельник настаивает, что эти результаты никак не связаны с ажиотажем вокруг GTA 6. Это произошло вскоре после ещё одной исторической вехи: игра от Rockstar Games стала третьей самой продаваемой игрой всех времён, с впечатляющими 85 миллионами проданных копий по состоянию на март 2026 года.

В общем списке самых продаваемых игр всех времен Red Dead Redemption 2 теперь уступает только GTA 5, занимающей второе место, и Minecraft, которая находится на первом месте. Это впечатляющее достижение для игры, выпущенной в конце прошлого поколения консолей, которая на протяжении многих лет демонстрирует коммерческую долговечность, недоступную многим.

Наиболее очевидным предположением было то, что долгое ожидание следующей GTA подтолкнуло часть аудитории к поиску чего-то похожего в библиотеке Rockstar, и Red Dead Redemption 2 с её монументальным открытым миром стала бы естественным выбором. Но Штраус Зельник опровергает эту интерпретацию в интервью The Game Post.

Я думаю, что у Rockstar Games почти уникальное позиционирование бренда в индустрии развлечений, потому что потребители, как правило, интересуются всеми их предложениями. Я думаю, что это само по себе говорит о многом.

По словам руководителя, заслуга принадлежит самой франшизе и её поклонникам.

У них очень лояльная и заинтересованная аудитория. И они любят игру. И, кстати, я тоже люблю эту игру.

Стоит помнить, что коммерческий успех Red Dead Redemption 2 достигается, несмотря на то, что Red Dead Online работает гораздо скромнее, чем GTA Online, которая продолжает получать активные обновления. Тем не менее, Зельник недавно заявил, что не считает многопользовательский режим игры упущенной возможностью, учитывая рекордные показатели продаж и многочисленные награды, полученные игрой за эти годы.

Долговечность Red Dead Redemption 2 на практике является примером того, как игра может оставаться коммерчески актуальной ещё долго после своего выхода, не полагаясь на сиквелы, ремастеры или спин-офф франшизы для поддержания своего существования на цифровых полках.