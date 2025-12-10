Red Dead Redemption 2 превращается в Super Monkey Ball: моддер добавил гироскопическое управление

Пока одни моддеры исправляют ошибки и балансируют геймплей, Blurbs решил радикально переосмыслить Red Dead Redemption 2. Его новая модификация превращает суровый Дикий Запад в безумный мир Super Monkey Ball. Идея родилась после комментария ютубера PaymoneyWubby: «Сделай Super Monkey Ball». Blurbs превратил Артура Моргана в прозрачный шар, который можно катать по открытой карте на высокой скорости.

Чтобы сохранить дух оригинальной игры, где игрок наклоняет уровень, а не шар, автор создал приложение на Unity для смартфона, передающее данные гироскопа на ПК. Благодаря этому управление стало максимально аутентичным и отзывчивым. В мод добавлена физика столкновений: любые пешеходы или повозки, попавшие под шар, разлетаются с впечатляющей силой.

Для полного ощущения Super Monkey Ball были интегрированы таймер, сбор бананов и экран завершения, если не успеть собрать 30 бананов за отведённое время. Blurbs также экспериментирует с абсурдными элементами: «Умамусме-пистолет» превращает любого NPC в лошадь со случайными характеристиками.

Этот проект — лишь одна из странных и креативных работ Blurbs. Ранее он создавал моды, позволяющие переживать воспоминания убитых NPC в RDR2 или озвучивать персонажей Skyrim голосами зрителей стримов в реальном времени. Следующей целью моддера станет Fallout 4, где, судя по его подходу, игрокам стоит ждать нечто невообразимое.

Эта модификация демонстрирует, что даже культовые игры могут стать платформой для самых неожиданных и забавных экспериментов, превращая суровый мир РДР2 в хаотичный, но увлекательный опыт.