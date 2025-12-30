Red Dead Redemption 2 продолжает удивлять даже спустя 7 лет: игроки пытаются разгадать "Тайну паучьего сна"

Red Dead Redemption 2, даже несмотря на прошедшие 7 лет с момента релиза игры, по-прежнему продолжает удивлять новыми тайнами и секретами. Сейчас игроки пытаются разгадать новую сложную загадку, получившую название Spider Dream Mystery (Тайна паучьего сна - так называются файлы связанные с загадкой в дистрибутиве игры).

Загадка начинается с паутины, которая появляется только в определенное время суток на телефонном столбе недалеко от завода Корнуолла. На столбе вырезан паук, а в определенные часы (поздно ночью) на его вершине материализуется паутина с пером.

Вырезанный паук указывает направление к 7 другим аналогичным паутинам, расположенным по определенному принципу. В центре этой паутины из локаций находится отдельная, более крупная паутина, видимая лишь в промежуток с 1 до 2 часов ночи. При определенном ракурсе она формирует букву N рядом с силуэтом столба.

Следуя на север от центральной точки, игроки находят столб, который можно разрушить выстрелами. Под слоем древесины обнаруживается надпись W и отметка о пяти столбах. Пройдя пять столбов на запад, находится еще один разрушаемый столб с надписью NW и символом, напоминающим гитару. На этом этапе след обрывается. Движение на северо-запад приводит к гитаре в форте Уоллес и Паучью ущелью, но взаимодействие с этими объектами пока не дает результатов.

Сообщество активно экспериментирует, проверяя гипотезы - например, пытаясь сбивать перья в определенном порядке или ища новые скрытые подсказки на карте, но существенного прогресса в разгадке пока не достигнуто.

Любопытно, что пользователи проверили релизную версию игры и оказалось, что эта загадка уже присутствовала в игре с самого её выхода, но обнаружили её лишь сейчас.