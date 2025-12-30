Red Dead Redemption 2 продолжает удивлять даже спустя 7 лет: игроки пытаются разгадать "Тайну паучьего сна"

Red Dead Redemption 2, даже несмотря на прошедшие 7 лет с момента релиза игры, по-прежнему продолжает удивлять новыми тайнами и секретами. Сейчас игроки пытаются разгадать новую сложную загадку, получившую название Spider Dream Mystery (Тайна паучьего сна - так называются файлы связанные с загадкой в дистрибутиве игры).
Загадка начинается с паутины, которая появляется только в определенное время суток на телефонном столбе недалеко от завода Корнуолла. На столбе вырезан паук, а в определенные часы (поздно ночью) на его вершине материализуется паутина с пером.
Вырезанный паук указывает направление к 7 другим аналогичным паутинам, расположенным по определенному принципу. В центре этой паутины из локаций находится отдельная, более крупная паутина, видимая лишь в промежуток с 1 до 2 часов ночи. При определенном ракурсе она формирует букву N рядом с силуэтом столба.
Следуя на север от центральной точки, игроки находят столб, который можно разрушить выстрелами. Под слоем древесины обнаруживается надпись W и отметка о пяти столбах. Пройдя пять столбов на запад, находится еще один разрушаемый столб с надписью NW и символом, напоминающим гитару. На этом этапе след обрывается. Движение на северо-запад приводит к гитаре в форте Уоллес и Паучью ущелью, но взаимодействие с этими объектами пока не дает результатов.
Сообщество активно экспериментирует, проверяя гипотезы - например, пытаясь сбивать перья в определенном порядке или ища новые скрытые подсказки на карте, но существенного прогресса в разгадке пока не достигнуто.
Любопытно, что пользователи проверили релизную версию игры и оказалось, что эта загадка уже присутствовала в игре с самого её выхода, но обнаружили её лишь сейчас.
N - север, NW - северо-запад. Хули тут разгадывать? 😃
Вот как у вас так получается?! Прочитать в новости, где прямым текстом указано про север и северо-запад и тут же выдать это в комментах за свою гениальную идею.
Рокстар хотели добавить условный квест или крафт ожерелья, в релизной версии вырезали это, но не до конца, поэтому остаточные скрипты остались, в 90% случаев это и есть разгадкой безумных тайн, которые фанатики годами "решают"
Опять разрабы прикалываются над потомками искателей йети в сан андреасе.
Да уж, контента в этой игре хватит на десяток "обычных". Дэн оторвался по полной - видимо, понимая, что больше ему не представится возможность работать с таким бюджетом.
Кстати, я проходил RDR2 три раза, но так и не видел привидение на болотах, например. А вот призрачный поезд видел.