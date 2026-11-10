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Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.4 15 184 оценки

Red Dead Redemption 2 разошлась тиражом 89 миллионов копий, несмотря на замедление продаж

RedDay13 RedDay13

Take-Two Interactive опубликовала финансовый отчёт за второй квартал 2027 года, в котором раскрыла обновлённые данные о продажах своих главных хитов. Согласно отчёту, тираж Red Dead Redemption 2 превысил 89 миллионов копий.

С августа по октябрь игра разошлась тиражом около 2 миллионов копий. Это несколько ниже среднего показателя в 3 миллиона, которые игра продавала за квартал последние несколько лет, однако вестерн продолжает удерживать третье место в списке самых продаваемых игр в истории. В августе, когда тираж достиг 85 миллионов, Red Dead Redemption 2 обошла Wii Sports. Сейчас она уступает только Grand Theft Auto V и Minecraft. Общие продажи всей серии Red Dead приблизились к 118 миллионам копий.

Помимо этого, Red Dead Redemption 2 почти каждый месяц в течение последних двух лет остаётся самой скачиваемой игрой на PS4.

Индустрия 75
25
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Имран2442

Arthur Morgan Legend

8
211186

Маловато что-то за 8 лет

4
Scorpion_GamePlay

Не ну по факту, правило34 не сработало с игрой =(

3
KyKyKoKoBeBe

Шедевр игростроения, ГТА по глубине и рядом не стояла.

Egik81

Экслюзивность консольная она такая..