Red Dead Redemption 2 разошлась тиражом 89 миллионов копий, несмотря на замедление продаж

Take-Two Interactive опубликовала финансовый отчёт за второй квартал 2027 года, в котором раскрыла обновлённые данные о продажах своих главных хитов. Согласно отчёту, тираж Red Dead Redemption 2 превысил 89 миллионов копий.

С августа по октябрь игра разошлась тиражом около 2 миллионов копий. Это несколько ниже среднего показателя в 3 миллиона, которые игра продавала за квартал последние несколько лет, однако вестерн продолжает удерживать третье место в списке самых продаваемых игр в истории. В августе, когда тираж достиг 85 миллионов, Red Dead Redemption 2 обошла Wii Sports. Сейчас она уступает только Grand Theft Auto V и Minecraft. Общие продажи всей серии Red Dead приблизились к 118 миллионам копий.

Помимо этого, Red Dead Redemption 2 почти каждый месяц в течение последних двух лет остаётся самой скачиваемой игрой на PS4.