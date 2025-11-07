Red Dead Redemption 2 стала четвёртой самой продаваемой игрой всех времён, продав 79 млн копий

Red Dead Redemption 2 оставляет след в памяти игроков навсегда. Это одна из тех игр, которые определили жанр в индустрии, выдержав испытание временем и до сих пор кажется свежей, а также достигла огромного рубежа продаж.

В своем последнем отчёте Take-Two Interactive сообщила, что Red Dead Redemption 2 разошлась тиражом в 79 миллионов копий, став четвёртой по величине самой продаваемой игрой всех времён, уступая только Minecraft, Grand Theft Auto 5 и Wii Sports.

Ранее она уступала Mario Kart 8 Deluxe, разошедшейся тиражом более 78 миллионов копий, но теперь приближается к третьему месту, которое сейчас занимает Wii Racing. Red Dead 2 нужно всего 3 миллиона копий, чтобы обойти этот рекорд.

Для Take-Two и Rockstar этот список был бы весьма занимательным, поскольку теперь две их игры входят в четвёрку самых продаваемых игр всех времён: GTA 5 с колоссальным тиражом в 220 миллионов копий и Red Dead 2 с 79 миллионами.

Это отражает то, насколько большое влияние Take-Two оказывает на индустрию и как компания планирует сделать то же самое с выпуском GTA 6. Кроме того, компания сообщила о продолжении работы над следующей игрой BioShock.