Red Dead Redemption 2 стала пятой самой продаваемой игрой в истории индустрии

Red Dead Redemption 2 от Rockstar Games стремительно приближается к своей седьмой годовщине. Игра продолжает оставаться эталоном для всех игр с открытым миром, и многие даже планируют сравнивать её с GTA 6 в следующем году.
Red Dead Redemption 2 продолжает стабильно увеличивать продажи каждый квартал. Согласно последним данным о продажах, игра занимает пятое место в списке самых продаваемых игр в индустрии. В прошлом году игра стала седьмым бестселлером в истории видеоигр с тиражом в 61 миллион копий. Таким образом, всего за год было продано ещё 16 миллионов копий.
Последняя конференция Take-Two, посвящённая финансовым результатам, подтвердила новые данные о продажах последней игры Rockstar Games. Как сообщает videotech, общий тираж игры достиг 77 миллионов копий, что ставит её на один уровень с Mario Kart 8.
Это означает, что обе игры сейчас делят пятое место в списке самых продаваемых игр. Однако, учитывая, что Mario Kart World и Nintendo Switch 2 вышли два месяца назад, Mario Kart 8, вероятно, к концу года отстанет.
С другой стороны, ожидается, что продажи Red Dead Redemption 2 продолжат расти. При нынешних темпах продаж игра может вскоре стать третьим самым продаваемым релизом в истории видеоигр, превысив 83 миллиона проданных копий.
Ожидается, что Red Dead Redemption 2 получит обновление для текущего поколения консолей в ближайшем будущем.
Также ожидается выход игры на Nintendo Switch 2, что должно привлечь ещё одну волну игроков в серию. Если всё сложится по плану, третье место в списке самых продаваемых игр должно быть достигнуто к концу 2025 года.
Самая переоцененная игра в истории и самая нудная.
Для тех кто ждал перестрелки 24 на 7 - да, для них нудная. Для тех кто ждал глубокое, по-взрослому вдумчивое повествование - идеальная игра, в которой можно жить. Четыре раза уже прошел.
ну да в вестерне обычно ждёшь же не перестрелки , а драму со соплями и смертями
Ну да по взрослому, вдумчиво открываешь каждый ящик с длиннющей анимацией и так все действия в игре что превращает все что ты делаешь в невыносимую тягомотину... Еще эти взрослые заезды на лошади по 15+ минут, чтобы потом отыграть 5 минутную перестрелку и вдумчиво 15+ минут ехать назад! Очень глубоко!
Снотворное, а не игра)
Лучшая игра всех времён. По крайней мере - в десятке лучших. Просто пока ещё не все это поняли.
Я вообще не удаляю её с SSD.
её не нужно удолять всегда приятно зайти в неё и покотатся на лошади
Дай угадаю пиратка ?
У меня есть лицензия. Но играю я в пиратку, потому что она гораздо быстрее стартует.
Ждем третью часть! Надеюсь через 40 лет выйдет...
Она выйдет - Четвертого Никогдабря ... -)))
Блин, плохо, я в этот день планировал Халву 3 проходить, а теперь мне придётся разорваться...
Впервые прошел эту игру в июне этого года, игра реально одна из лучших в игровой индустрии
лучше игры нет чем рдр2 по физике графике это шедевр не кто не будет схож с этой игрой только gta 6 и то если так будет
Соседи по списку из wiki на 7 авг. 2025
Minecraft(2011) - 350,000,000
Grand Theft Auto V(2013) - 215,000,000
Wii Sports(2006) - 82,900,000
Ark: Survival Evolved(2017) - 79,045,000
Mario Kart 8 / Deluxe(2014) - 77,320,000
Red Dead Redemption 2(2018) - 77,000,000
Pokémon Red / Blue / Yellow(1996) - 76,140,000
PUBG: Battlegrounds(2017) - 75,000,000
The Sims(2000) - 70,000,000
The Oregon Trail(1971) - 65,000,000
Terraria(2011) - 64,000,000
The Witcher 3: Wild Hunt(2015) - 60,000,000
Super Mario Bros.(1985) - 58,000,000
3 место обеспечено, пока gta 6 не догонит
как в этот минетный крафт вообще играют?..загадка..(
6 GTA 3 5 RDR 2 4 RDR 3 GTA SA 2 GTA 4 1 GTA 5 при наличии 6 игр это успех.
вы запятые потеряли, вот, возьмите мои: ,,,,,,:)
Мне игра очень хорошо зашла и хоть особой химии с ней не получилось,это реально как глоток свежего воздуха. Особенно после 5 части.
Зы Может я не разобрался,но единственный момент, который меня бесил на протяжении всей игры,это автоматическое зачехление двух стволов на лошади,и когда с неё резко слетаешь во время замеса или миссии, у тебя на руках остаются только пистолеты,а за винтовками нужно бежать опять к лошади,т.к. через меню пишет,что лошадь находится далеко!....это очень неудобно.Приходилось вручную постоянно щёлкать.
Лучшая игра в которую играл за свои 28 лет гейминга.