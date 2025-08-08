Red Dead Redemption 2 стала пятой самой продаваемой игрой в истории индустрии

Red Dead Redemption 2 от Rockstar Games стремительно приближается к своей седьмой годовщине. Игра продолжает оставаться эталоном для всех игр с открытым миром, и многие даже планируют сравнивать её с GTA 6 в следующем году.

Red Dead Redemption 2 продолжает стабильно увеличивать продажи каждый квартал. Согласно последним данным о продажах, игра занимает пятое место в списке самых продаваемых игр в индустрии. В прошлом году игра стала седьмым бестселлером в истории видеоигр с тиражом в 61 миллион копий. Таким образом, всего за год было продано ещё 16 миллионов копий.

Последняя конференция Take-Two, посвящённая финансовым результатам, подтвердила новые данные о продажах последней игры Rockstar Games. Как сообщает videotech, общий тираж игры достиг 77 миллионов копий, что ставит её на один уровень с Mario Kart 8.

Это означает, что обе игры сейчас делят пятое место в списке самых продаваемых игр. Однако, учитывая, что Mario Kart World и Nintendo Switch 2 вышли два месяца назад, Mario Kart 8, вероятно, к концу года отстанет.

С другой стороны, ожидается, что продажи Red Dead Redemption 2 продолжат расти. При нынешних темпах продаж игра может вскоре стать третьим самым продаваемым релизом в истории видеоигр, превысив 83 миллиона проданных копий.

Ожидается, что Red Dead Redemption 2 получит обновление для текущего поколения консолей в ближайшем будущем.

Также ожидается выход игры на Nintendo Switch 2, что должно привлечь ещё одну волну игроков в серию. Если всё сложится по плану, третье место в списке самых продаваемых игр должно быть достигнуто к концу 2025 года.