Red Dead Redemption 2 стала самой продаваемой игрой с момента своего выхода в 2018 году

Как недавно стало известно из финансового отчёта Take-Two, Red Dead Redemption 2 теперь занимает четвёртое место по продажам в истории игр, разойдясь тиражом в 79 миллионов копий с момента выхода в 2018 году.
Это означает, что Red Dead Redemption 2 была продана тиражом больше, чем любая другая игра, выпущенная за последние семь лет, включая Elden Ring, Monster Hunter: World, Call of Duty: Modern Warfare, и превзошла по продажам такие хиты, как The Witcher 3: Wild Hunt, The Sims.
В отчёте для инвесторов Take-Two также сообщила, что успех сиквела довёл продажи всей франшизы до 106 миллионов.
С чего это не будет? Вот почему ты так решил? Рокстар делает всегда отличные игры которые продаются лучше всего в игровой индустрии. И с чего бы им сделать следующую игру плохой которая не продастся?
Что теперь скажете хейтеры Рокстар?
Копий купило много, но прошли сюжет около 30-40% (судя по полученным ачивкам за эпилог на консолях и пк)
