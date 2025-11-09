Red Dead Redemption 2 стала самой продаваемой игрой с момента своего выхода в 2018 году

Как недавно стало известно из финансового отчёта Take-Two, Red Dead Redemption 2 теперь занимает четвёртое место по продажам в истории игр, разойдясь тиражом в 79 миллионов копий с момента выхода в 2018 году.

Это означает, что Red Dead Redemption 2 была продана тиражом больше, чем любая другая игра, выпущенная за последние семь лет, включая Elden Ring, Monster Hunter: World, Call of Duty: Modern Warfare, и превзошла по продажам такие хиты, как The Witcher 3: Wild Hunt, The Sims.

В отчёте для инвесторов Take-Two также сообщила, что успех сиквела довёл продажи всей франшизы до 106 миллионов.