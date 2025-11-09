ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.4 14 017 оценок

Red Dead Redemption 2 стала самой продаваемой игрой с момента своего выхода в 2018 году

monk70 monk70

Как недавно стало известно из финансового отчёта Take-Two, Red Dead Redemption 2 теперь занимает четвёртое место по продажам в истории игр, разойдясь тиражом в 79 миллионов копий с момента выхода в 2018 году.

Red Dead Redemption 2 стала четвёртой самой продаваемой игрой всех времён, продав 79 млн копий

Это означает, что Red Dead Redemption 2 была продана тиражом больше, чем любая другая игра, выпущенная за последние семь лет, включая Elden Ring, Monster Hunter: World, Call of Duty: Modern Warfare, и превзошла по продажам такие хиты, как The Witcher 3: Wild Hunt, The Sims.

В отчёте для инвесторов Take-Two также сообщила, что успех сиквела довёл продажи всей франшизы до 106 миллионов.

5
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
Ahnx

И больше таких игр не будет. Индустрия игр загнулась.

6
Константин335

С чего это не будет? Вот почему ты так решил? Рокстар делает всегда отличные игры которые продаются лучше всего в игровой индустрии. И с чего бы им сделать следующую игру плохой которая не продастся?

3
Skorskis Константин335
Рокстар делает всегда отличные игры которые продаются лучше всего в игровой индустрии.

спс кэп, я всегда думал что продажи рдр2 в горно-промышленной индустрии выше.

2
Saka Madiq Константин335

да просто открой его профиль и посмотри на количество клоунов и каках, у чела просто проблемы с кукухой

Константин335

Что теперь скажете хейтеры Рокстар?

4
gliga142

что в мире полно гумноедов )) а стоп , я же ее тоже купил - чёрт 🤣🤣

GayFish

Копий купило много, но прошли сюжет около 30-40% (судя по полученным ачивкам за эпилог на консолях и пк)

ЛИДЕР УБИТ

Не курите пацаны