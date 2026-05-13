Red Dead Redemption 2, Star Wars Outlaws и ещё 6 игр вошли в майскую линейку PlayStation Plus

Sony анонсировала новый список бесплатных игр, которые появятся в PlayStation Plus Extra и Premium. Новые бесплатные игры для PlayStation Plus были анонсированы сегодня и появятся на платформе в начале следующей недели.
В текущий список игр, которые появятся в PlayStation Plus Extra в мае 2026 года, входят следующие:
- Star Wars Outlaws | PS5
- Red Dead Redemption 2 | PS4
- Bramble: The Mountain King | PS5, PS4
- The Thaumaturge | PS5
- Flintlock: The Siege of Dawn | PS5
- Broken Sword – Shadows of the Templar: Reforged | PS5, PS4
- Enotria: The Last Song Standard Edition | PS5
Тем временем, в мае 2026 года PlayStation Plus Premium также получит следующую игру:
- Time Crisis | PS5, PS4
отличный подгон
Норм.
Играть в РДР 2 версию с ПС4, это не лучший опыт..
А к Звёздным войнам нужно ещё сюжетное дополнение докупать +10дол.