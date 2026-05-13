ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.4 14 630 оценок

Red Dead Redemption 2, Star Wars Outlaws и ещё 6 игр вошли в майскую линейку PlayStation Plus

monk70 monk70

Sony анонсировала новый список бесплатных игр, которые появятся в PlayStation Plus Extra и Premium. Новые бесплатные игры для PlayStation Plus были анонсированы сегодня и появятся на платформе в начале следующей недели.

В текущий список игр, которые появятся в PlayStation Plus Extra в мае 2026 года, входят следующие:

  • Star Wars Outlaws | PS5
  • Red Dead Redemption 2 | PS4
  • Bramble: The Mountain King | PS5, PS4
  • The Thaumaturge | PS5
  • Flintlock: The Siege of Dawn | PS5
  • Broken Sword – Shadows of the Templar: Reforged | PS5, PS4
  • Enotria: The Last Song Standard Edition | PS5

Тем временем, в мае 2026 года PlayStation Plus Premium также получит следующую игру:

  • Time Crisis | PS5, PS4
Консоли Индустрия
25
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
ZackSnyder

отличный подгон

1
SoRaS3

Норм.

Играть в РДР 2 версию с ПС4, это не лучший опыт..

А к Звёздным войнам нужно ещё сюжетное дополнение докупать +10дол.