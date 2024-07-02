Red Dead Redemption 2 вернулась в чарт продаж Steam

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 25 июня по 2 июля. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода
В настоящее время на Red Dead Redemption 2 действуют значительные скидки, а в рамках летней распродажи в Steam на нее установлена одна из самых низких цен за всю историю. На фоне этой распродажи последний релиз Rockstar заняла занять восьмое место в чарте продаж за прошлую неделю.
На вершине рейтинга вы найдете недавние релизы, такие как Elden Ring Shadow of the Erdtree. Как всегда, в список попала и культовая портативная консоль Valve.
Red Dead Redemption 2 находится чуть ниже Cyberpunk 2077 и выше The Witcher 3: Wild Hunt. Так же в чарт ворвалась и Forza Horizon 4 - после объявления о снятии с продажи в декабре у игры появилась огромная скидка в 80%.
Baldur's Gate 3 получила в Steam самую большую скидку с момента релиза, что позволило ей обосноваться на пятом месте.
- Elden Ring
- Steam Deck
- Forza Horizon 4
- Elden Ring Shadow of the Erdtree
- Baldur's Gate 3
- Chained Together
- Cyberpunk 2077
- Red Dead Redemption 2
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Black Myth: Wukong
В каком месте этой скидке уже как 2 года и больше этой не было, и значительная скидка эта что та на уровне от 75%.
Видемо покупают те которые по рекламам об играх судят, не рекламируют значит не существует, куча старых игр в чарт не попадает.
А где шедевральный скайфильд? Тоддик же плакать будет, ведь её нужно поскорей раскрыть.
зачем? под некст ген так и не улучшили
Тут пусть ГТА 5 для начала сделают. А потом уже и РДР 2.
Отраженя в обоих играх дефективные и больше всего напрягают.
А ещё нужно добавить AMD FSR - сглаживание, для того чтобы починить ТАА, как было реализовано в FarCry 6, The Last of Us и др.
20% огромная скидка.... да и игра запихана повесткой ,они ещё и на премию номинированы .... пфе