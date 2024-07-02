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Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.3 9 673 оценки

Red Dead Redemption 2 вернулась в чарт продаж Steam

butcher69
Новости

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 25 июня по 2 июля. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода

В настоящее время на Red Dead Redemption 2 действуют значительные скидки, а в рамках летней распродажи в Steam на нее установлена одна из самых низких цен за всю историю. На фоне этой распродажи последний релиз Rockstar заняла занять восьмое место в чарте продаж за прошлую неделю.

На вершине рейтинга вы найдете недавние релизы, такие как Elden Ring Shadow of the Erdtree. Как всегда, в список попала и культовая портативная консоль Valve.

Red Dead Redemption 2 находится чуть ниже Cyberpunk 2077 и выше The Witcher 3: Wild Hunt. Так же в чарт ворвалась и Forza Horizon 4 - после объявления о снятии с продажи в декабре у игры появилась огромная скидка в 80%.

Baldur's Gate 3 получила в Steam самую большую скидку с момента релиза, что позволило ей обосноваться на пятом месте.

  1. Elden Ring
  2. Steam Deck
  3. Forza Horizon 4
  4. Elden Ring Shadow of the Erdtree
  5. Baldur's Gate 3
  6. Chained Together
  7. Cyberpunk 2077
  8. Red Dead Redemption 2
  9. The Witcher 3: Wild Hunt
  10. Black Myth: Wukong
2
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
kotasha
Red Dead Redemption 2 действуют значительные скидки

В каком месте этой скидке уже как 2 года и больше этой не было, и значительная скидка эта что та на уровне от 75%.

1
tvorog8088

Видемо покупают те которые по рекламам об играх судят, не рекламируют значит не существует, куча старых игр в чарт не попадает.

-3
Гемор

А где шедевральный скайфильд? Тоддик же плакать будет, ведь её нужно поскорей раскрыть.

-4
Юрий Пенкин

зачем? под некст ген так и не улучшили

-4
SoRaS3

Тут пусть ГТА 5 для начала сделают. А потом уже и РДР 2.

Отраженя в обоих играх дефективные и больше всего напрягают.

А ещё нужно добавить AMD FSR - сглаживание, для того чтобы починить ТАА, как было реализовано в FarCry 6, The Last of Us и др.

0
DisloyalLynton

20% огромная скидка.... да и игра запихана повесткой ,они ещё и на премию номинированы .... пфе

-5