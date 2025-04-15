Red Dead Redemption 2 вошла в тройку лидеров чарта продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 1 по 8 апреля 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Прошла очередная неделя, и в чарте продаж Steam сохраняется стабильность. Лидером по-прежнему остаётся Schedule I, завоевавшая внимание геймеров своим необычным подходом. На втором месте — Steam Deck, который не сдает позиций благодаря популярности как игровая платформа.

Третье место заняла R.E.P.O., но самой неожиданной новостью стало возвращение Red Dead Redemption 2 в тройку лидеров. Несмотря на годы после релиза, шедевр Rockstar по-прежнему впечатляет игроков.

Path of Exile 2, несмотря на критику последнего обновления, наоборот, укрепила свои позиции. Видимо, преданные фанаты продолжают поддерживать проект. А Monster Hunter Wilds уверенно держится в десятке, не теряя интереса аудитории.

Также в топ-10 вошли Baldur’s Gate 3, Blue Prince, inZOI и Split Fiction — свежие и яркие представители разных жанров, завоевавшие популярность благодаря интересному геймплею и оригинальным идеям.