ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.3 11 563 оценки

Red Dead Redemption 2 возглавила чарт продаж Steam за прошлую неделю

butcher69
Новости

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 21 по 28 января 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

После многонедельного господства Path of Exile 2 в чарте продаж Steam произошли перемены: на первое место вышла Red Dead Redemption 2, став лидером на фоне распродажи от Rockstar Games. Это событие привело к рекорду по пиковому онлайну в Steam, где игра собрала более 85 тысяч одновременных игроков.

Второе место в чарте занял Steam Deck, а тройку замкнула Final Fantasy VII Rebirth, недавно вышедшая на ПК. EA Sports FC 25 заняла четвертую позицию, а Path of Exile 2 опустилась на пятое место. Также в топ-10 — предзаказы Civilization VII, Cyberpunk 2077, Tokyo Xtreme Racer и Monster Hunter Wilds.

Стоит отметить, что в чарте снова появились данные о продажах предзаказов, исчезнувшие на прошлой неделе. Судя по всему, это был временный сбой, и статистика вернулась в норму.

  1. Red Dead Redemption 2
  2. Steam Deck
  3. Final Fantasy VII Rebirth
  4. EA Sports FC 25
  5. Path of Exile 2
  6. Civilization VII
  7. Cyberpunk 2077
  8. Toky Xtreme Racer
  9. Dynasty Warriors: Origins
  10. Monster Hunter Wilds
10
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий