Red Dead Redemption 2 возглавила чарт продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 21 по 28 января 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

После многонедельного господства Path of Exile 2 в чарте продаж Steam произошли перемены: на первое место вышла Red Dead Redemption 2, став лидером на фоне распродажи от Rockstar Games. Это событие привело к рекорду по пиковому онлайну в Steam, где игра собрала более 85 тысяч одновременных игроков.

Второе место в чарте занял Steam Deck, а тройку замкнула Final Fantasy VII Rebirth, недавно вышедшая на ПК. EA Sports FC 25 заняла четвертую позицию, а Path of Exile 2 опустилась на пятое место. Также в топ-10 — предзаказы Civilization VII, Cyberpunk 2077, Tokyo Xtreme Racer и Monster Hunter Wilds.

Стоит отметить, что в чарте снова появились данные о продажах предзаказов, исчезнувшие на прошлой неделе. Судя по всему, это был временный сбой, и статистика вернулась в норму.