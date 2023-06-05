Red Dead Redemption 2 все еще способна удивлять - спустя 1500 часов игрок заметил интересную деталь с повозкой и собакой ©

Один из игроков Red Dead Redemption 2 обнаружил интересную деталь о повозках в игре после более чем 1500 часов игры. Хотя в Red Dead Redemption 2 есть множество деталей, связанных с лошадьми, это показывает, что и сопровождающие их повозки также получили свою долю внимания от Rockstar во время разработки.

На данный момент Red Dead Redemption 2 славится своим вниманием к деталям. Временами может показаться, что Rockstar продумала все до мелочей, вплоть до того, что это кажется чрезмерным. Однако это означает, что геймеры могут продолжать находить новые детали даже спустя пять лет после выхода игры. Некоторые из них — мелочи, которые помогают погрузиться в игру, а другие раскрывают ключевые детали сюжета.

Пользователь didihearathunder опубликовал интересный ролик, в котором показано, как собака запрыгивает на заднюю часть повозки, готовящейся к отъезду и кажется вполне довольна происходящим. Это, несомненно, мелкая деталь, но в конечном итоге именно незначительные детали создают иллюзию реальности, создавая максимально захватывающий опыт.

Многие другие игроки поделились в этой теме своим собственным игровым временем, и те, кто провел в игре сотни часов, тоже никогда не видели этой детали. Это просто показывает, какое активное сообщество у этой игры и как она удивительна.

Red Dead Redemption 2 уже доступна для PC, PlayStation 4 и Xbox One.